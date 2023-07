Pablo Gette a Bola 8: «Hoy estamos tristes»

🎙“Hicimos todo lo que teníamos planeado… Con la lesión de (Diego) Banegas tuvimos que plantear otro partido. Teníamos un gol de diferencia y sabíamos que iba a ser difícil que nos conviertan. Hoy estamos tristes porque habíamos hecho todo a la perfección y en el minuto 87 nos hacen el gol…En los penales alguna vez nos iba a tocar perder..”.

🎙“Con el corazón, el compromiso que tenemos y con el juego, demostramos que pudimos estar a la altura de los equipos de la zona que se dedican solamente a jugar al fútbol, con otros presupuestos, que no tienen que pedir permiso en el laburo, entrenan todos juntos…Nosotros no. Estuvimos más que a la altura”.

🎙“Mañana vamos a dar vuelta la página y preparar San Martín. Hay veces que perdés una definición por penales y hasta el otro año no tenes revancha. Nosotros la tenemos en tres días, no va haber dolor, no va a haber cansancio ni nada. Vamos a dejar todo como lo venimos haciendo. Esa es la buena, que tenemos revancha enseguida”.

👉 PABLO GETTE A BOLA 8, LUEGO DE LA ELIMINACIÓN DE INDEPENDIENTE EN EL PRE-FEDERAL AMATEUR. (14-07-23).