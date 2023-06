Operación “Protección de infancias”: se realizaron siete allanamientos en Monte Hermoso y otros distritos de la zona

En el marco de la operación denominada “Protección de infancias” coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de la Procuración General que incluye la realización de 100 diligencias similares en la provincia de Buenos Aires, se concretaron siete procedimientos en el Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Tres de ellos se llevaron a cabo en la ciudad de Bahía Blanca, dos en Punta Alta, uno en Monte Hermoso y otro en la localidad de Coronel Suárez.

Se trata de causas individuales, que no tienen conexión entre si, algunas de los cuales se iniciaron a través de informes de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) y otros, a través de la herramienta ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Child On-Line Protection System) plataforma diseñada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en la protección y rescate de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual.

En los procedimientos se procedió al secuestro de distintos elementos tecnológicos como teléfonos celulares, computadoras, CD´s y memorias que serán peritados a fin de encontrar mayores elementos de interés en cada una de las investigaciones. (29-06-23).