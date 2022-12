Nuestra radio cumple hoy 52 años: simplemente, Gracias !!!

Por Carlos Madera Murgui (*)

LA DORREGO, o LU 26 Emisora Coronel Dorrego, tal cual la denominación de origen, ha presenciado y acompañado , las tristezas, angustias, alegrías , festejos ,en los últimos 52 años de este pueblo principalmente. Para ser más justo no se puede hablar de acompañamiento, sino de coprotagonizar los hechos. Esta radio pertenece en un todo a la población. Oyentes, protagonistas, comercio, instituciones, autoridades, gobiernos, oposiciones, deportistas, han servido a este medio, que por otra parte han recurrido en una simbiosis de servicio, para hacer uso de una de las herramientas más útiles que pueda esgrimir una comunidad.

La retroalimentación para la existencia de la AM de la ciudad, hoy para todo el mundo, marca que la radio ya no pertenece a nadie en especial, la radio ya es del pueblo. Este prólogo que pretende clarificar, sólo apunta al festejo de los 52 años de nuestra querida radio. Hoy, 3 de diciembre, deberemos los dorregueros, sin excepción, festejar la existencia de una radio abierta en amplitud modulada, que pese a la importancia o no que le asigne cada uno, es propiedad y gracia hoy por hoy de Dorrego mismo.

Estamos deseando los que hoy gozamos la atención de ustedes mediante la escucha, que esto ocurra de esa manera. Deberá ser el festejo de la gente, ustedes serán quienes deberán dar el verdadero sentido de lo que representa la radio en cada día de nuestras vidas. Tendremos que estar juntos, como lo hacemos cada día mediante la comunicación a la radio, o escribiendo en la página o sencilla y sinceramente escuchando y opinando mirando el receptor en cada cosa que se dice o en la melodía que nos gusta y nos recuerda, o la compañía que impone una voz junto a nosotros. Debemos festejar como una familia, donde todos organizan, nadie invita y todos están. Seguramente, la diaria de la radio, amplifica este pedido y le dará sustento al sueño de todos los que integramos hoy LA DORREGO. El mejor regalo sería que ustedes festejaran lo que han edificado y que hoy les pertenece. Nosotros somos sólo un puente entre lo que ustedes prefieren, lo que les sucede, lo que han elegido o ansían. Sí hemos logrado transformarnos en vehículo estaremos en el camino de lo que alguna vez soñó quien la soñó. El pueblo sin distinciones y la gente con sentires genuinos fueron el desvelo del creador. Si captamos eso, sin ningún distingo, estaremos festejando no solo el transcurrir en el tiempo, sino el motivo fundacional de esta casa, sueño en soledad de ENZO FABRICIANO BARDA, en este mismo estudio que lleva muy merecidamente su nombre, todavía se perciben diariamente algunas de sus energías.

Esta radio continuada con mucho esfuerzo a lo largo de los años, no difiere demasiado de su epopeya fundacional en cuanto a los denodados esfuerzos para subsistir, en días donde se escucha mucho hablar del esfuerzo, afán, osadía en bien del pueblo y los dorregueros, bajo un rasgo comercial, es cierto, pero poniendo algo más que eso y todos los saben. El aire es nuestro en el 1470 como hace 52 años, y aquí vamos a seguir, nos les quepa la menor duda porque somos la AM de acá, con gente de acá, no lo olviden…..Somos parte.

(*) Periodista de la radio. (03-12-22).