Notas de Ecos de mi Ciudad: Dorrego tendrá presencia en el Nacional de Patín

El próximo mes de abril se desarrollará en Mendoza el Nacional de patín categoría B. Luego de los excelentes resultados obtenidos por las patinadoras locales, Micaela Lanteri, técnica de Ferroviario, y Bianca Kohl, patinadora de Independiente y que obtuvo el primer lugar en el Provincial, dejaron sus sensaciones al semanario Ecos de mi Ciudad.

Micaela Lanteri, técnica de Ferroviario

-¿Cómo fue la preparación para el torneo?

-Comenzamos en febrero con la pretemporada, nos enfocamos en el acondicionamiento físico a cargo de nuestro preparador físico Pablo Golovca y en mejorar técnicamente cada ejercicio. Preparamos las coreografías, cada patinadora con su programa único, enfocadas en el primero torneo provincial, que era el paso para llegar a la clasificación al Nacional.

-¿Qué sensaciones experimentaron las chicas previas a la competencia?

-Las últimas semanas las chicas, se las notaba ansiosas y un poco nerviosas, era el primer torneo del año, después de descansar de las vacaciones y hay que volver a entrar en ritmo, pero siempre con la confianza que les brinda el entrenamiento y con ganas de disfrutar de cada torneo.

-¿Con qué nivel se encontraron?

-El torneo provincial se realizó en Olavarría, con la participación de las distintas asociaciones con un gran nivel de todas las patinadoras, asique fue una linda competencia.

Supongo que el balance del certamen es muy positivo dado los grandes resultados que obtuvieron

Nuestras 4 patinadoras del club ferroviario lograron la clasificación al torneo nacional de categoría B a realizarse en Mendoza del 23 al 30 de abril, asique desde ese punto de vista el balance es más que positivo.

-¿Cuáles son los objetivos para este año que comienza?

Nuestros próximos objetivos son la participación primeramente del torneo regional que se realiza en bahía blanca, y luego enfocarnos para poder llegar bien preparadas al Nacional.

Bianca Kohl, patinadora de Independiente

¿Cómo fue tu preparación para el torneo?

Muy buena, empecé entrenando en febrero con muchas ganas por este nuevo año deportivo, entrenando doble turno mañana y tarde aproximadamente entre 5 y 6 horas.

¿Cuáles fueron tus sensaciones previas a la competencia?

Con muchos nervios, a pesar que hace muchos años que compito esa sensación siempre está.

¿Con qué nivel te encontraste?

Me sorprendí por la escasa cantidad de participantes y el nivel fue básico.

¿Cómo te sentiste después de obtener el primer puesto?

Siempre es linda la sensación de poder estar en el podio, es una mezcla de alegría, emoción y confianza.

¿Cómo te vas a preparar de ahora en más sabiendo que viene el Nacional?

Con las mismas ganas pero reforzando las horas del entrenamiento y aplicando las correcciones que mi técnica Guadalupe Fernández me haga.

¿Cuáles son tus objetivos para este año que comienza aparte del Nacional?

Tenía las expectativas altas de poder participar del Sudamericano pero por cuestiones ajenas no pude lograrlo. Cambie las metas y me propuse superar los logros a nivel nacional del 2022 en la disciplina libre que es la que siempre cuesta un poquito más y también me propuse con mi técnica poder llegar al Nacional de la A en la disciplina escuela que es en la que salí Campeona los últimos dos años.

¿Algo más que quieras agregar?

Agradecerte que siempre me tengas en cuenta como deportista dándome un espacio para poder expresar mis experiencias. (Fuente: Ecos de mi Ciudad). (28-03-23).