Neri Muñoz tuvo otra noche de alto vuelo boxístico en Monte Hermoso

Por decisión unánime, al cabo de diez asaltos, Neri Muñoz venció anoche por puntos a Alexis Torres y realizó con éxito su primera defensa del título Superligero Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), que conquistó el año pasado.

El bahiense que representa a Monte Hermoso se impuso en las tarjetas por amplio margen -99 a 89 (juez Villegas), 99 a 89 (Palmieri) y 98 a 90 (Sabino)- y al finalizar la contienda exhibió un trozo de tela desafiando a Claudio «Chaíto» Daneff, monarca nacional ligero y triple campeón latino Ligero y Superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), para la fecha FAB del 18 de marzo.

¿Habrá unificación? ¿Responderá con un sí el boxeador de Cañuelas al pedido de Muñoz? Todo queda en manos de los organizadores.

Lo cierto es que anoche, en Monte Hermoso, Neri extendió su racha invicta a 12 victorias (8 nocauts) con una contundente victoria sobre Torres (9 triunfos -5 KO-, 4 derrotas y un empate), quien trastabilló varias veces, besó la lona en el séptimo asalto y culminó a los tumbos en el último round, donde la campana lo salvó de un seguro nocaut.

Muñoz desplegó su talento sobre el cuadrilátero de un Polideportivo repleto en Monte Hermoso. Expuso una técnica depurada para mantener a distancia a su rival y a la vez propinarle un castigo con golpes rectos a la cabeza y ganchos al cuerpo y el hígado.

A Torres, luego del séptimo asalto, donde sintió las manos del púgil bahiense y recibió el conteo por parte del juez tras caer derrumbado, lo mantuvo el corazón y la buen preparación física, aunque también la campana lo salvó en el octavo tras una combinación de golpes de Muñoz que no pudo soportar.

«Agradecido a la gente que me vino a apoyar. Me sentí muy firme en el cuadrilátero y fueron diez asaltos que me vienen bien para proyectar lo que busco. Me tocó un rival durísimo como Torres, que se bancó todo hasta la campana final», dijo Muñoz.

«¿Si quiero unificar? Seguro. Es mi deseo y el de todo mi equipo. Marzo sería una buena fecha, vamos a ver qué dicen los organizadores», aseguró el bahiense, que se retiró del ring abrazado a sus seres querido.

Para Muñoz el desafío está planteado, ya que se siente listo para enfrentar a Daneff y seguir creciendo como profesional. (La Nueva.). 26-02-23).