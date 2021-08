“Necesita más que homilías, desde un pináculo elitista”

Nota de opinión escrita por Carlos Madera Murgui en https://testigosdeprivilegio.blogspot.com/

La hermenéutica distraída que dista bastante de las arengas políticas de siempre, parecen hoy en día ser el centro de actitudes y modas, en expresiones, conductas, trompeteos y toda otra táctica que aparezcan coronando “descubrimientos”, hasta en un anarquismo liberal intelectualizado justificando banalización y desmotivación, con el fogoneo de los propios dirigentes y medios periodísticos donde la mira es alejar de la política a generaciones entrantes en el poder cívico de votar y aparecer mesiánicamente de la nada. La semana local tuvo movimientos partidarios interesantes como las presentaciones de listas de candidatos. Por un lado la lista 3 dar el paso de la Coalición Juntos, y con la conducción de Raúl Reyes brindando una conferencia de prensa dejó en firme su ADN acostumbrado en el Cambiemos local, fundamentalmente, en algo que no debería aclararse. El Estado local es la Municipalidad y por ende su Intendente. Ese Estado, el municipal y esencialmente el Provincial, ambos son los responsables emergentes de la batalla contra el Covid 19 en el distrito con los auspiciosos resultados a la vista en el contexto de la región sanitaria. Cada uno con los atributos intactos de sus mandatos constitucionales y territoriales. También es bueno recordar que de los seis y medio que gobierna el Ctdr Reyes, cuatro estuvieron con la facilidad apuntada de la fluidez de la gestión con los planetas alineados, esto por las quejas de lo que no lo dejaron hacer o no puso. Por otro lado, liderando en provincia el Médico Manes y su perfil de comunicación diciendo que es candidato, pero no político, aunque su mira, también anunciada sea la presidencia en el 2023. Nada se lo impide, mientras tanto tomaron contacto en Olavarría con el primer precandidato a diputado nacional por ahora con fotos incluidas, los locales Int. Reyes y Zorzano, Alejandro. También, la fortaleza con toda la liturgia de Tolosa Paz, primera espada peronista en la provincia con todos los candidatos locales , varios seccionales y algunos legisladores en funciones, con Marisol Merkel incluida, que ahora reemplaza a Tolosa Paz en Nación, con Alejandro Dichiara fundamentalmente, al local del PJ en calle Juan Perón. Asimismo y por gestión de unos de los candidatos visitó la unidad básica de la lista 10, en compañía del montehermoseño, con las fotos consabidas ,que es lo que atestigua. Más otro encuentro en el despacho del Intendente, con la legisladora Bevilacqua, en velado tono Massista, más lo institucional en la presencia del delegado de la CNRT con Bertone, más Brussa y Jalle. La gente del Pro con Rodríguez y su equipo en Bahía Blanca, junto a Rodríguez Larreta, Santilli, Gay y los regionales. Luego el primero del Pro en Provincia junto al intendente de Bahia, después en Dorrego,( poca y nada prensa) ,visitaron una finca olivícola a la entrada al pueblo. La presentación de la Lista 10 que encabeza Jalle, en el local de campaña Néstor Kirschner de calle calle San Martin, aclarando en conferencia de prensa algunos aspectos justificando la interna, más un promisorio movimiento anunciado de preparación administrativa de los candidatos. Todo esto condimentó una semana hacia adelante buscando el 12 de setiembre. Pero al comenzar marqué algo, para señalar algunos aspectos del ahora líder de la boleta roja 506, el Médico Manes en la interna de Juntos donde la disposición de cautivar y cultivar al pueblo con una sui generis anti política, desde la política, no parece muy atinado en pos de los actos, que luego sí en funciones, tendrán que protagonizar. Lo que aparece como más frívolo es lo más serio. La propia sociedad criticándose a sí misma destruyendo su herramienta fundamental es hoy bandera en la urdimbre social que le es propia, pero que necesita más que homilías, desde un pináculo elitista, para cubrir todos los estamentos del pueblo con necesidades diversas. Descubrir la inmanencia del saber popular, no es tarea fácil de comprender. Al igual que esto, también es materia para recordar, para que las visitas ahora a sectores productivos, con diálogos o asistencia de las variadas listas sirvan para una relación duradera, con más razón cuando los candidatos funcionen en sus cargos y sean puente para acciones en las soluciones y su articulación para su desarrollo empresarial. Hasta ahora, algo que no se nota, al menos mediáticamente, es el trabajo en las internas, de ambas coaliciones. Será materia de análisis, que viene después del 12/09, ya que los que pierdan se quedan sin nada literalmente, ¿como decantará. ? Aunque estamos cerca, es difícil predecirlo. (29-08-21).