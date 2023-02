Monte Hermoso: hallaron dos especies extrañas de medusas

Turistas y residentes en Monte Hermoso advirtieron en los últimos días la presencia de aguavivas de un tamaño considerable en la costa de la localidad balnearia.

Se trata de dos especies de medusas que son más grandes en comparación a las que habitualmente se hallan en la zona, según indicaron a La Nueva. desde el Museo de Ciencias Naturales de Monte Hermoso.

Está finalizando el verano entonces la temperatura del agua empieza a disminuir y es mucho más común empezar a recibir este tipo de medusas”, explicó como razón del fenómeno Natalia Sánchez, directora de la institución.

Según indicó, la especie más vista de las dos se llama Aurelia. Sus ejemplares alcanzan los 30 centímetros de diámetro y se la distingue por tener un “espesor importante” y un dibujo similar a “una flor de cuatro pétalos” al centro de su campana.

Este tipo de medusa no es perjudicial para los humanos ya que no produce urticancia, es decir, no genera una reacción en la piel, por lo que “no es de importancia sanitaria”, aseguró Sánchez.

Ese no es el caso de la otra especie que apareció en la zona céntrica de Monte Hermoso por estos días. Se trata de una clase “muy rara” llamada Drymonema, que había sido vista por única vez “entre 2010 y 2014” y esta semana fue registrada nuevamente.

El ejemplar hallado en esta ocasión era de un tamaño considerable: medía 60 centímetros de diámetro “y a eso hay que agregarle la extensión de sus filamentos”, dijo Sánchez, quien precisó que esta medusa se distingue por tener una campana de color blanco con un centro rosado.

“Drymonema sí es de importancia sanitaria. Puede llegar a causar un poquito de ardor y dolor. No tenemos mucho tipo de información al respecto de estas especies porque no son muy comunes en nuestras playas”, indicó la especialista.

La titular del Museo de Ciencias Naturales precisó que existen tres variedades de esta medusa y la que estaría llegando a Monte Hermoso “se trataría de la Drymonema Gorgo, que habita en el Atlántico Sur y fue un poquito más frecuente en las costas de Puerto Madryn”.

Por último, indicó que por el tema se encuentran en contacto con biólogos que se dedican específicamente al estudio de medusas. (La Nueva.). (25-02-23).