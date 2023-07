Monte Hermoso / El guardavidas Brian Ollearo debuta en la política: «Un cambio de gobierno le va a hacer muy bien a la democracia»

Nota de Carolina Viera Rocca en el portal Noticias Monte Hermoso

En una entrevista a Brian Ollearo, precandidato a segundo concejal de Primero Monte Hermoso, espacio que se presenta en las próximas elecciones dentro de la interna de Juntos por el Cambio, nos interiorizamos acerca de su historia, ideales políticos y las propuestas que pretende llevar a cabo en caso de ser electo.

Nacido hace 36 años en Coronel Suárez, montermoseño por elección desde hace cuatro, aunque visita el balneario desde pequeño. Su familia tiene casa en Sauce Grande desde que él tenía 8 años, la misma casa donde vive actualmente: “Monte Hermoso siempre fue nuestras vacaciones de invierno, nuestros fines de semana largos, nuestros veranos. Todos esos momentos generaron un sentimiento identitario en mí. Más allá de elegir en estos últimos años Monte Hermoso para vivir, el sentido de pertenencia está en mí desde muy chico”, dice.

Por otra parte se refiere a su trabajo de guardavidas, que viene desarrollando en Monte desde hace largo tiempo, “Monte Hermoso despertó mi vocación, vengo de una familia de rescatistas, mis hermanos también son guardavidas, pero sin duda amar tanto estas playas, junto con la natación y el rescate me llevaron a seguir esta profesión”, según nos cuenta después de estudiar en la Cruz Roja de Buenos Aires, su primer trabajo como guardavidas fue en estas aguas.

Brian comenta que siempre le atrajo la cuestión social: “En Buenos Aires participé de proyectos de ayuda humanitaria, en el alud de Tartagal por ejemplo o cuando hubo problemas con los campesinos de Santiago del Estero, por medio de organizaciones de la facultad viajaba a estos lugares. También estuve desarrollando proyectos de comunicación popular en barrios vulnerables y Villa Soldati. En Rosario participé en la multisectorial por los humedales, una gran organización en defensa del medioambiente y las islas del Delta del Paraná, víctimas de incendios forestales”. Nos aclara que si bien siempre se involucró en estas cuestiones, nunca lo hizo desde un lugar partidario hasta ahora: “Esta es la primera vez que voy a participar de un proceso electoral”.

Ollearo es secretario general de la Asociación de Guardavidas de Monte Hermoso, su conocimiento sobre la profesión lo convirtió desde hace algún tiempo en defensor de la lucha, reivindicación y revalorización del trabajo que realiza, promoviendo la organización de los guardavidas de playa, para finalmente quedar conformado el primer sindicato de este cuerpo de rescate. Función que desencadenó en graves conflictos con el municipio, al punto de quedar desafectado de su puesto de socorrista. Sobre ese tema expresó: “El conflicto con el municipio surge cuando comenzamos a cuestionar las irregularidades en la prestación del servicio de seguridad pública de la que nosotros estamos al frente, que tiene que ver no solamente con lo salarial sino con las condiciones del trabajo, por ejemplo la falta de movilidad tanto terrestre como acuática, los puestos en mal estado, etc. Hay una situación de desidia en la seguridad pública, de falta de elementos y demás, esas cosas hicieron que nos empezáramos a comunicar entre nosotros, y cuando empezamos a exigir esas mejoras y pedir que se cumplan las leyes laborales que rigen nuestra actividad, comenzó el hostigamiento”.

Contrariamente a lo que se podría suponer, Brian no es opositor al partido gobernante, de hecho, a pesar de no tener una afiliación política, se define peronista: “Vengo de una familia de clase trabajadora, vengo de una tradición peronista, muchos de mis principios están asociados a la defensa de la clase trabajadora y de los sectores vulnerables. Lo que hoy sucede es que hay una cierta estigmatización de determinados partidos políticos y un descreimiento de ciertos sellos que algunos dirigentes o espacios se colocan y al final, al momento de la acción, terminan siendo todo lo contrario. Yo tengo esa procedencia peronista, pero lo que en verdad me moviliza, que es lo que les dije a Ariel (Muzzi) y a Caro (Bertazzo) cuando me ofrecieron este espacio en la lista, es transformar la realidad de Monte Hermoso, que haya un cambio de gobierno, porque considero que le va a hacer muy bien a la democracia y que es sumamente necesario. Les fui muy sincero, les dije yo no soy radical, tengo otra procedencia, pero si nos ponemos de acuerdo y compartimos los mismos objetivos, defender a la gente de Monte, tener un desarrollo responsable, poder ir a los sectores más postergados para dar soluciones urgentes, entonces sí, si compartimos las mismas ideas la procedencia no importa”.

Brian asume su tendencia peronista pero aclara que no le significa un condicionamiento al momento de elegir en qué espacios estar, y agrega: “La política es una herramienta de transformación social, que debe dar respuestas concretas a los problemas de la gente, pero cuando los gobiernos empiezan con el Boca-River, peronistas – antiperonistas, radicales y no radicales, se pierde el objetivo y se pierde una herramienta muy importante”.

Repasando sus orígenes nos cuenta que su abuelo paterno fue concejal de Cámpora en Coronel Suárez: “Estuvimos poco tiempo juntos porque él falleció cuando yo era muy chico, pero seguramente algo de eso me quedó, podría decir que él es mi antecedente más claro de ejercicio en la función pública. De todas maneras pienso que la cuestión electoral o partidaria es una herramienta de transformación pero no es la única, también es muy válido construir desde las organizaciones sociales, los gremios, las cooperativas de trabajo, los clubes, las cooperadoras, la democracia se fortalece y la realidad se transforma todos los días desde el lugar que ocupa cada uno y si es colectivamente mejor todavía. Incluso muchas veces las grandes decisiones que se toman desde las instituciones democráticas son en respuesta a reclamos de la misma organización social que está por fuera de esas instituciones, por ejemplo lo que ocurrió con el matrimonio igualitario, que fue un reclamo social desde las disidencias y diversidades que han sido víctimas de la persecución, de la tortura y desaparición, de la estigmatización y discriminación, esa caminata, esa marcha y esa fuerza en la que cada vez participamos más personas, y la presión que se ejercicio en las instituciones del Estado, en este caso en el Congreso, logró que se promulgue el matrimonio igualitario para que finalmente tengamos los mismos derechos que todos. Ese es un ejemplo de tantos otros de que la organización social influye en las decisiones del Estado”.

Brian se refirió también a las expresiones de algunos concejales hacia su persona dentro del recinto donde lo tildaron de “actor de reparto”, “alguien que no tiene entidad”, “un cuatro de copas que se cree la reina”, sobre eso dijo: “primero como dato de color, el oficialismo y la oposición por primera vez se pusieron de acuerdo y se aplaudieron entre sí en el Concejo, la desgracia de esto fue que lo hicieron para señalar, denigrar y hostigar a un ciudadano común y corriente que simplemente se está postulando como concejal. A mi me parece que ese tipo de expresiones, señalamientos y discriminación no van más, ahí es cuando se concreta la distancia entre los funcionarios y la población, el Concejo Deliberante no está para eso. Más allá de que en esas expresiones hubo mucha carga de violencia, incluso cierta carga homofóbica, yo no voy a responder a eso, porque me parece que es alimentar una discusión que no resuelve los problemas de la gente, y si yo me estoy postulando para concejal es para debatir ideas y propuestas que mejoren la ciudad. Si quisiera entrar en ese juego me dedicaría al teatro de revista, prefiero poner mi energía en pensar proyectos”.

Algunos de los temas que sí le gustaría trabajar en el parlamento en caso de ser elegido concejal son relativos a Sauce: “Me preocupa la cuestión urbanística, en Sauce hay mucho desmonte, mucho descontrol con el tema de la construcción tanto en el bosque como en la línea costera, está también el tema del agua corriente, las cloacas, hay que analizar las napas, ese es un tema urgente. También es necesario hacer estudios de impacto ambiental antes de iniciar cualquier desarrollo inmobiliario, teniendo en cuenta que justamente el entorno natural es el principal atractivo de Sauce, deben generarse los consejos consultivos para incorporar en la discusión y en la toma de decisiones a la gente. Cuando se toman decisiones que podrían afectar al medioambiente, por ley debe llamarse a los consejos consultivos, y eso hoy en Sauce no está pasando”.

Por otra parte se refirió a la problemática habitacional: “El tema de la vivienda es importantísimo, hay un déficit habitacional muy grande en Monte Hermoso, si bien hay que reconocer que en el último tiempo se han hecho barrios, se han construido viviendas, pero seguimos siendo una de las ciudades dentro de la provincia de Buenos Aires con mayor porcentaje de población sin vivienda propia, hay mucha gente alquilando y todos sabemos lo difícil que es conseguir alquileres anuales porque muchas casas están destinadas al turismo de temporada. Hay que seguir articulando con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, sea del sello que sea para resolver este tema. Monte y Sauce están teniendo un crecimiento exponencial, el problema es que hoy no hay un acompañamiento responsable y parejo del Estado para que ese crecimiento este sostenido y se desarrolle en bases de urbanismo responsable. No se trata solamente de que se construyan más casas sino también se trata de acompañar ese crecimiento. Hoy en Monte Hermoso hay pobreza estructural, cuando hablamos de las cloacas o de la falta de agua corriente, cuando hablamos de la gente del barrio Esperanza que no puede salir de la casa cuando llueve porque se inunda, o que tienen que caminar varias cuadras para dejar su basura porque el camión recolector no pasa por ahí, hablamos de pobreza estructural. Además hay una gran desigualdad en el desarrollo urbanístico, porque vemos en la línea costera edificios con un nivel de confort impresionante, en esas zonas aparecen los servicios antes que las construcciones, algo que me parecería magnífico si ese desarrollo fuera parejo para toda la población. No puede ser que existan esas características en la línea de costa y uno camine diez cuadras hacia adentro y se encuentre con que la gente cuando llueve se le inunda la calle y está pisando barro o no tiene luminaria con lo que eso significa en términos de seguridad”.

Para cerrar nos expresa su intención de llevar al Concejo importantes debates en busca de soluciones concretas a los problemas de la gente, para ello propone buscar el acuerdo y terminar con los votos por afinidad política o personal. Y manifiesta su elección de continuar trabajando por un Monte Hermoso mejor: “Yo siendo guardavidas podría irme a trabajar a otro lugar, habiendo sufrido tanta persecución y hostigamiento, pese a todo eso elijo seguir viviendo en Monte Hermoso, porque estoy convencido de que las cosas se pueden cambiar”. (Fuente Noticias Monte Hermoso). (10-07-23).