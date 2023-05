Monte Hermoso: advierten dificultades para mantener el servicio eléctrico si no se aumenta la tarifa

Desde la Cooperativa Eléctrica de Monte Hermoso expresaron su preocupación por la falta de autorización para aumentar las tarifas eléctricas por parte del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

En diálogo con el programa radial bahiense Frente a Cano, su Presidente Rubén Valerio afirmó: “La tarifa está frenada desde el 2019 porque el OCEBA no autoriza a aumentar la tarifa. En enero del año pasado pagamos 11 millones de pesos a CAMESA. Este año pagamos 55 millones de pesos en enero, con consumo similar y ese es el aumento del costo de la energía. Se hace muy difícil poder mantener un buen servicio.”

Valerio reveló: “De las 230 cooperativas que hay en la Provincia, sólo éramos cinco las que estábamos al día con el pago. Si tomamos una factura de luz tenemos gastos, impuestos, lo que queda para la Cooperativa es muy poco”.

“Si se sacan todos los gastos que tiene la factura, es menos que un kilo de carne lo que queda para la Cooperativa. Es muy difícil poder mantener un buen servicio“, expresó.

El Presidente de la Cooperativa Eléctrica resaltó la necesidad de reveer la cuota de capitalización, afirmando: “Es una cuota de capitalización que lo máximo es 1000 pesos. Es para poder mantener el servicio, para poder llevar adelante las obras que hay que hacer de ampliación, de cambios de transformadores”.

Además, Valerio mencionó la falta de recuperar inversiones realizadas: “Este verano duplicamos la capacidad, y de eso no se recupera nada y lo tendría que haber hecho la Provincia”.

Valerio también destacó la importancia de realizar una obra en Sauce Grande para mantener el servicio, comentando: “Los últimos años estábamos pagando un grupo electrógeno para mantener el servicio en los picos del verano. Hay que hacer una obra a Sauce Grande para mantener el servicio porque está creciendo de manera exponencial y vale 600 millones de pesos. Es imposible mantener el servicio“.

Por otra último, el Presidente de la Cooperativa advirtió sobre las consecuencias de la falta de aumento en las tarifas: “Si no hay aumento y el OCEBA no nos autoriza a hacer un aumento, la cuota de capitalización va a seguir estando. Con esto es poco lo que se pueda hacer en compras de materiales. Todo es en dólares, y nosotros cobramos en pesos. Entiendo que la situación del país es difícil para todos. Ahora está lo del subsidio y no es un tema que lo manejamos nosotros». (Frente a Cano). (20-05-23).