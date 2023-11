Milei afirmó que podría eliminar el aguinaldo: «Se recortará lo que se tiene que recortar»

A solo tres días de ser elegido como próximo presidente de la Nación, Javier Milei reconfirmó varias de las durísimas medidas que había dado a conocer en su plataforma electoral y en su campaña. Ahora, además de confirmar que reducirá el gasto público, también dijo que en el contexto de los recortes en diversas áreas del Estado y la reducción del déficit fiscal también pondrían en peligro el pago del aguinaldo a los trabajadores.

En una entrevista, Milei afirmó: «Recortarán lo que tienen que recortar». Y dijo que se vienen «tiempos duros» para Argentina. En ese contexto, dijo que desde el 10 de diciembre, el día en el que asuma, llevará adelante un fuerte recorte en el presupuesto público. «fuerte ajuste fiscal para llevar la situación a equilibrio», declaró en la entrevista que realizó para Telefe Noticias.

En esa charla con el conductor Rodolfo Barilli, que le consultó qué haría si hay más gasto que recaudación, Milei dijo: «Si Argentina ese mes recauda 100, gastará 100, no 120». En ese punto, el periodista le consultó por los pagos a los trabajadores de la administración pública, como por ejemplo, el aguinaldo, que se cobra, como máximo, siete días después de su asunción.

Entonces, Milei afirmó: «Si hay 100, se pagará hasta 100. Recortarán lo que tienen que recortar». Luego aclaró que sabe que el pago del aguinaldo no será responsabilidad del Gobierno de Alberto Fernández sino del suyo. Y dijo: «Nos haremos cargo. Luego continuó: «Es la primera vez en la historia de la humanidad de un presidente liberal libertario. Y no sólo eso, sino que como candidato he hablado sistemáticamente de hacer un ajuste. Es la primera vez, se quemaron todo los manuales de política».

Además, lanzó como ya había repetido tanto en la campaña como en los diversos reportajes que realizó: «El ajuste no lo van a hacer los argentinos, lo va a hacer la casta, los políticos ladrones, los empresarios prebendarios, los medios que cuidan a los corruptos, los sindicalistas, los profesionales corruptos». Lo cierto es que si el aguinaldo no se paga, el ajuste comenzará por docentes, trabajadores del Estado y jubilados y pensionados.

En otro tramo de la entrevista, Milei afirmó: «Como candidato he hablado sistemáticamente de hacer un ajuste. Yo dije todo lo que voy a hacer, no quedaron dudas». Entre las medidas que había lanzado, el libertario también adelantó que privatizará YPF y los medios públicos. También prometió que dará Aerolíneas Argentinas a los empleados en el marco de una política de cielos abiertos, que buscará derogar la Ley de Alquileres y que frenará la obra pública para que pase a manos de empresas privadas.

Antecedentes

A finales de julio del año 2001, en medio de una crisis económica del Gobierno de Fernando de la Rúa, se implementó la Ley 25.453 también llamada Ley de Déficit Cero (LDC), que establecía que el gasto público no podía superar la recaudación. Los creadores de esa ley fueron el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo y Patricia Bullrich, la entonces titular del Ministerio de Trabajo. De esa manera, el ídolo de Milei y su actual socia política le recortaron el 13% del salario a empleados públicos, como docentes y trabajadores de la salud, y las jubilaciones y pensiones. Tras las jornadas del 19 y 20 de diciembre y la renuncia de De La Rúa y todos sus funcionarios, en 2002, la ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué es el aguinaldo?

El Sueldo Anual Complementario se divide en dos pagos: un medio aguinaldo en junio y otro en diciembre. Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por la trabajadora dentro de cada uno de los semestres.

La primera cuota se paga en la última jornada laboral del mes de junio y la segunda cuota en la última jornada laboral de diciembre. Si durante el semestre la trabajadora no trabajó todos los meses (ya sea porque empezó a trabajar recientemente o porque se extinguió el contrato) hay que pagarle el proporcional a los meses trabajados. (BigBangNews). (22-11-23).