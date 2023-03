Mega Causa Zona 5 / Miguel Angel Ponce de León: «Queríamos una universidad más abierta el pueblo»

En el juicio conocido como Mega Causa Zona V donde se juzgan delitos de lesa humanidad contra 333 víctimas, se desarrolló la cuadragésima quinta jornada de debate, en la que un defensor particular recusó al Presidente del Tribunal por presunta parcialidad. La medida no prosperó por extemporánea, fue rechazada por unanimidad inlímine por los otros dos jueces federales y desestimada de plano.

Luego de las demoras ocasionadas, declararon testigos por el caso de la víctima Hugo Fuentes, quien era oriundo de Tandil y se había radicado en Bahía Blanca para cursar sus estudios en la carrera de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Sur. Se graduó en 1976 pero el título no pudo recibirlo debido a que fue secuestrado con anterioridad al acto de colación.

El primer testigo, que pidió la no transmisión de su testimonio por YouTube, dijo que Hugo “integraba el equipo de redacción de la Revista Graphos y era un humanista, un amigo, un ser solidario, una buena persona, imposible de hacerle mal a nadie”.

“Buscábamos un país más justo”

En la audiencia 45 declaró de manera presencial el testigo Miguel Ángel Ponce De León, quien vivió en la pensión católica de calle Zapiola con Hugo Fuentes, fue uno de los fundadores de la Juventud Universitaria Católica, militó en la Federación Universitaria del Sur e integró el Ejército Revolucionario Popular. Aún continúa desaparecido.

“Casi todos militábamos en distintas agrupaciones políticas que había en el país. Hugo era muy estudioso, alegre y solidario. Buscábamos un país más justo, más igual, más democrático. No hay que olvidar que toda Latinoamérica tuvo infinidad de dictaduras en los ‘60 y ’70:Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Perú”, relató Miguel.

Sobre la militancia universitaria y el contexto en que esta se daba, Ponce de León, expresó: “Queríamos una universidad más abierta al pueblo. Nos enfrentábamos a gobiernos que no respondían a ese criterio. La dictadura era lo que predominaba en esos momentos y las direcciones universitarias eran parte de ese pensamiento antidemocrático. A Hugo lo vi en varias asambleas universitarias. Cuando analizamos América, vemos lo mismo: dictadura por un lado y levantamientos estudiantiles por otro. Era un momento en donde había un creciente descontento y una necesidad del movimiento obrero y estudiantil de organizarse de forma distinta”.

En la pensión católica de calle Zapiola, que luego fue cerrada por el Obispo Mayer, Miguel contó que “vivía en la pieza que daba a la calle. Una vez tiraron balazos contra la pared. Varias veces fue la policía a revisar el pensionado.Si uno tenía un libro, mejor enterrarlo. Por tener un libro, se detenía gente. Fue la época antes de la dictadura.Los policías se dividían la tarea, unos preguntaban y otros revisaban. Sabían todo”. Al igual que otros testigos en esta Mega Causa, se volvió a indicar al comisario Ramos como quien recorría cada una de las habitaciones en los allanamientos.

Ponce De León mencionó el jardín infantes Don Pirulero, al igual que en la audiencia 27 cuando el testigo Antonio Pascual Marcattili, quien también vivió en el pensionado católico junto a Fuentes, declaró: “Conocí sus actividades, sus inquietudes, era comprometido con el comedor universitario. Gran recitador, le encantaba la poesía. Recorría las habitaciones recitando versos. Se lo llevaron a la salida del jardín de infantes que él administraba, en calle La Madrid casi Alsina”.

“A la vida después del 76 yo le llamo terrorismo. Uno vivía atemorizado, salía de la casa y no sabía si le pegaban un tiro. Si lo secuestraban, si lo llevaban a “La Escuelita”. En las noches blancas uno no podía ni dormir.Yo fui militante estudiantil y conocí infinidad de gente que la mataron, que la secuestraron que la torturaron.De esa fecha, hasta que vino la democracia, uno vivía aterrorizado, es muy difícil vivir así y espero que no volvamos a vivir fechas como esa”.

Por último, Ponce de León analizó el rol de los medios de comunicación en dictadura y dijo que “muy poco se conocía de la gente desaparecida. La forma de saberera por gente allegada porque los medios no informaban prácticamente. Clarín y La Nación, La Nueva Provincia, La Voz del Interior no decían nada. Eran todos enfrentamientos cuando en realidad los habían secuestrado y después los mataban. Todos hablaban de gobierno y no de dictadura militar”.

“No conozco ningún habeas corpus que hay dado resultado positivo”

También declaró de manera presencial el abogado Héctor Jorge Bertoncello, a quién Hugo Fuentes le pidió una oficina de su estudio jurídico para que estudiara en ella y así finalizar la carrera universitaria. “Lo conocí en 1975 cuando hubo gran revuelo con la asunción de Remus Tetus. Ahí empezaron las asambleas en el Club Universitario”, contó el abogado en un pasaje de la audiencia 45.

“Yo era asesor legal del club y de la revista Graphos. No tenía una amistad íntima con Hugo pero sí sincera. Un día se despidió y al rato viene Esteban Fasano a decir que lo habían secuestrado en un falcon rojo en pleno centro. Él vivía en un departamento interno de Avenida Alem 948. La hermana me dijo que la casa había sido reventada luego de su detención”.

Sobre las averiguaciones e intentos por saber el paradero de Hugo, Bertoncello contó: “Metí un habeas corpus. Siempre tiraban información de que participaba en un grupo subversivo pero era a propósito para que no lo busquen. El recurso por Hugo fue a la justicia provincial. No conozco ningún habeas corpus que hay dado resultado positivo en la ciudad de Bahía Blanca”.

Próxima Audiencia

Mañana, jueves 2 de marzo, a las 9, continuarán las jornadas de debate en el TOC Federal de Bahía Blanca. Se pueden presenciar las mismas en Lavalle y Chiclana con presentación del DNI o a través del canal de YouTube de la Subsecretaría de Derechos Humanos: www.youtube.com/derechoshumanospba

El testimonio de Martha Edith Garrido fue pospuesto para la próxima audiencia debido a las demoras ocasionadas por el pedido de recusación al presidente del Tribunal por parte de uno de los defensores particulares. (01-03-23).