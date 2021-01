Más contribuyentes se expresaron en contra el aumento de tasas municipales

Algunos contribuyentes se quejaron en el Facebook de LA DORREGO por el incremento en el valor de las tasas municipales para este año, dispuesto por el gobierno municipal y avalado -por unanimidad- por el Concejo Deliberante.

Por ejemplo, Gra Souza, escribió: “En Oriente el aumento fue cerca de 200%, extremadamente desproporcionado teniendo en cuenta que no hay cloacas y muchas calles aún no cuentan con asfalto. Deberían verificar los montos o utilizar otro sistema con un poco más de sentido común.

Para Milena Hardoy, “el aumento de las tasas municipales no las cumplieron. Le mandaron aumento a lo tonto y se piensan que la gente no iba a darse cuenta. Unos caraduras. Como saben, estuvimos en pandemia y no les importo aumentar. Hagan el ajuste que corresponde, no lo que les parezca. Se equivocan, pero siempre a favor de ellos”.

TE PUEDE INTERESAR: ESTA VEZ NO HUBO GRIETA

“Una vergüenza el aumento, barrido que hace años no hay, basureros que trabajan como quieren. Por qué no se fijan en lo que hacen y dicen, tanta gente pasándola mal y a las autoridades no les importa”, cuestionó, por su parte Delia Montero.

Gabriela Falco tampoco ocultó su malestar: “Hay aumento, sííí, y mucho, (y) resulta que paso 8.30 por aguas corrientes a retirar agua y estaba cerrado. Vergüenza”. (21-1-21).