Marisol: ya está reservado el 50 por ciento de alojamiento para fin de año

Desde la oficina de turismo de Marisol aseguraron a La Voz del Pueblo que para fin de año ya se reservó un 50 por ciento de su capacidad de alojamiento, después de que la localidad del distrito dorreguense atravesara cuatro días con gran afluencia turística.

A pesar de no haber contado con el servicio de guardavidas, afectado por casos de coronavirus, desde la localidad se observa con optimismo a la temporada que promete tener una buena cantidad de visitas, lo que en consecuencia hará traccionar a su economía.

“Se ha vivido un fin de semana espectacular en Marisol, días muy buenos con una afluencia turística muy grande, la verdad que nos sorprendió mucho”, dijo Brenda Ubedal respecto a los visitantes que llegaron en buena cantidad desde ciudades como Olavarría, Tandil, Gonzales Chaves y Punta Alta, por ejemplo.

La referente de la oficina de Turismo de Marisol contó que “se ha visto en la playa y en las calles de Marisol a muchísima gente, lo que es muy bueno para el lugar, los comerciantes y prestadores de servicio en general”.

Si bien el destino aún no cuenta con estadísticas de ocupación que se elaborarán durante los meses de enero y febrero, Ubedal explicó que “la medición que tenemos en este momento respecto a los alojamientos son las 1500 plazas registradas aproximadamente, en la oficina de turismo”.

Señaló al respecto que durante el fin de semana largo reciente “el alojamiento extrahotelero se ocupó en un ciento por ciento; y a ello se le suman los propietarios no residentes del balneario y las personas que vienen a los tres campings habilitados”. Afirmó que estuvieron todos los cupos llenos, teniendo en cuenta que se redujo el espacio de las parcelas a ocupar, por protocolo de coronavirus.

En cuanto al servicio de guardavidas contó que el problema sanitario entre los servidores públicos se desató a último momento. “El sábado, justo en el momento en que más gente ingresaba”, sostuvo Ubedal quien explicó cómo se respondió desde el municipio ante el problema.

“Nos arreglamos entre nosotros. A mi me tocó ir a concientizar a la gente; y durante el sábado y domingo fueron compañeros de (Coronel) Dorrego también a controlar y concientizar. Otra cosa no se puede hacer porque no tenemos la facultad para hacerlo, pero la gente ayudó mucho”, resaltó.

Sobre el comportamiento de los turistas indicó que como tocaron “muchos días lindos de calor, se metían al mar pero siempre con precaución y responsabilidad. Dentro de todo salió bastante bien el fin de semana, estamos muy contentos por la demanda de turistas y esperamos que se pueda resolver lo de guardavidas. Está en manos de las autoridades”, afirmó.

Acerca de las reservas en general que el destino turístico está recibiendo, Ubedal manifestó que “este año se pudo observar un incremento para el mes de diciembre”. Generalmente sucedía que los picos eran entre el 24 y el 31; pero este año se nota un incremento en la demanda para el último mes del año, de manera más repartida sobre los fines de semana, explicó la referente de turismo. (La Voz del Pueblo).(11/12/20).