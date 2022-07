María Gini: “A mi mamá se la llevaron en un Falcon verde”

En la audiencia 20 del juicio que se desarrolla en Bahía Blanca desde el 17 de febrero y se lo conoce como Mega Causa Zona V, declararon los hermanos María y Juan Gini, que en 1976 vivían en el pueblo de Huanguelén, y en octubre de ese año, el Ejército secuestró a su mamá Marta Favini. Dos años antes, la Triple A, asesinaba a su padre, el militante y docente platense Rodolfo Gini.

María Andrea Gini, es hija de Marta Favini y sobrina de Jorge, ambos víctimas en esta causa. En octubre de 1976 tenía 12 años, vivía con su familia en el pueblo bonaerense de Huanguelén y una mañana el Ejército realizó un mega operativo en el cual secuestraron a su mamá y a su tío.

“Estábamos en la escuela con mi hermano, nos fue a buscar un soldado con un Fal y nos dijo que saludáramos a mi mamá porque no sabía si la íbamos a volver a ver. Se la llevaron en un Falcon verde. También secuestraron a mi tío y a gente amiga del pueblo.Me impresionaba ver muchos soldados en el pueblo”, expresó María.

Marta y Jorge fueron trasladadas a la localidad de Pigüé y posteriormente al Batallón de Comunicaciones Comando 181 en Bahía Blanca. María contó que “mientras duró la detención de mi madre, permanecimos con mis hermanos en la casa de unos tíos en la ciudad de La Plata. Cuando la liberaron, quedó cesante en su cargo docente. Por el miedo, el desamparo y la angustia, ella decide irse a Venezuela. Luego de 6 meses, volvió y nos fuimos a vivir a Necochea”.

Sobre los interrogatorios a la que fue sometida la docente Marta Favini, su hija contó que eran diarios: “estaba a contra luz y varias personas la interrogaban sobre su vida, qué hacía, qué pensaba. Y muchas preguntas eran sobre mi papá”.

La Fiscal Auxiliar Paula Molini le consultó en relación a las consecuencias que tuvo haber vivenciado las situaciones que describió en la declaración testimonial realizada a través de la conexión telemática. María concluyó: “nos apoyamos entre los cuatro, muy contenidos por la familia y amigos aunque tuvimos consecuencias. Llanto y angustia, estuve anoréxica durante mucho tiempo consecuencia del estado emocional. Hubo un gran desarraigo de amigos y denuestro entorno”.

Juan Esteban Gini, hermano de María, contó que tenía 11 años cuando el Ejército copó el pueblo de Huanguelén y secuestró a su mamá: “una mañana íbamos a la escuela y un soldado nos pidió revisar el portafolio a mí y a mi hermana”.

Sobre las consecuencias que implicó el secuestro de Marta Favini, su hijo explicó que “hubo un desarraigo marcado”. Y continuó: “Ella sufrió, si continuó adelante fue por nosotros. Sacó fuerzas de no sé donde, pese a que la dejaron cesante.En los informes de laDIPPBA se veía que la estaban vigilando. Siempre tuvo mucho miedo, escuchaba un ruido y ya pensaba que la seguían o que había algo”.

“Tengo guardadas dos notas que le mandó Tauber: ambas tienen una marca de agua del Ejército”, expresó Juan e inmediatamente la Fiscal Auxiliar Paula Molini pidió que se incorporen a la causa. “Luego de su liberación, mi mamá se escribía con el Teniente Coronel Tauber que le mandó el documentode identidad por carta. Este le deseó un buen reinicio de sus actividades escolares pero luego, en otro escrito, el militar le respondió que no pudo hacer nada por su cesantía”.

Impunidad biológica

El Secretario del Tribunal Oral Criminal Federal, Ignacio Ahargo, anunció el deceso de Walter Bartolomé Tejada, imputado en esta Mega Causa y condenado en 2011 en el primer juicio de lesa humanidad realizado en Bahía Blanca conocido como Causa Bayón. Tejada realizaba tareas en el Destacamento de Inteligencia 181 y fue condenado a prisión perpetua por ser coautor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia; homicidio calificado por alevosía; y sustracción, retención y ocultamiento de niños del que resultaron víctimas los hijos de Graciela Alicia Romero, y de María Graciela Izurieta.

Posteriormente, en la vigésima audiencia, declaróun ex conscripto pero su testimonio no fue difundido por expreso pedido del testigo. También habló el imputado Osvaldo Sierra y realizó una ampliación de su declaración indagatoria en la que intentó desvincularse de las acusaciones y no accedió a responder preguntas de las partes.

Por último, el Ministerio Público Fiscal propuso la reproducción audiovisual del testimonio del ex conscripto Gustavo Florencio Monforte, que se concretó el 7 de abril 2015 en el marco del juicio conocido como Causa Fraccasi. Algunas de las frases más resonantes desu declaración fueron:“vi jóvenes con signos de tortura dentro de los calabozos que estaban por debajo de la oficina del teniente coronel y también vi detenidosen el gimnasio de la banda”. “Vi a Tauber con dos más que traían de los brazos a una mujer embarazada. Y entraron en la oficina del teniente coronel”.

“Me acuerdo de Lawless, de su cara, de sus gestos”, afirmó Monforte. En la próxima audiencia que se desarrollará el lunes 4 a las 9 horas, se reproducirá un careo realizado el 16 de junio de 2015 entre el ex conscripto y el ex Teniente Coronel del Ejército, Alejandro Lawless, condenado ese año y actualmente detenido en la Unidad Penitenciaria 34 de Campo de Mayo.El debate en Bahía Blanca se puede seguir de manera presencial en Lavalle y Chiclana con presentación del DNI o a través del canal de YouTube de la Subsecretaría de Derechos Humanos: www.youtube.com/derechoshumanospba. (04-07-22).