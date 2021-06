María Eugenia Maldonado se sumará a las mañanas de LA DORREGO para hablar de fútbol

María Eugenia Maldonado es una apasionada del fútbol, algo que se comprueba fácilmente si se repasan algunos de los posteos que hace en su Facebook, donde después de algún partido de la Selección o de Boca suele analizar los juegos con mucha claridad conceptual.

Fue por eso que desde el programa La radio está servida, que se emite de 9,15 a 12, por LA DORREGO, conducido por Pablo Marcó, la invitaron a participar del ciclo para que comente los partidos del equipo nacional en la Copa América, los cotejos de la primera de AFA cuando se reanude la actividad y otros aspectos relacionados con el más popular de los deportes en nuestro país.

Su primera salida al aire será el próximo martes 29, después de las 10, cuando Eugenia dará su opinión del partido entre Argentina y Bolivia por el principal certamen continental de selecciones. Antes, dialogó con nuestra página web.

-¿Desde cuándo y por qué tu pasión por el fútbol?

-Podría decir que desde que tengo uso de razón. En mi casa siempre se respiro fútbol. Desde muy chica me atrapó el mundo del deporte en sí, pero el fútbol forma parte de mi cotidianidad. Crecí viendo y leyendo revistas clásicas deportivas cómo El Gráfico, programas de TV con diferentes formatos, estilos y contenidos pero todos relacionados al deporte. En esa época el auge era la señal deportiva Tyc Sports. Si tuviese que elegir un programa, sin lugar a dudas, elegiría el recordado y exitoso “Mar de fondo”, conducido por Alejandro Fantino. Era espectacular. Tenía personajes como Eber Ludueña. ¿Lo recuerdan?, jaja. ¡Me encanta el fútbol! y todo lo que eso conlleva y genera.

-¿Por qué decidiste comentar algunos partidos en Facebook?

-Porque me gusta debatir, intercambiar opiniones y, por consecuencia, también aprender. Poder observar los partidos, escuchar a los comentaristas como (Juan Pablo) Varsky me ayudan a que pueda autogestionar mis propios análisis post partido, destacando jugadas claves, polémicas o rendimientos individuales y colectivos. Todos tenemos opiniones diferentes y más si nos sumergimos en el universo de los sistemas tácticos, que si nos gusta más los esquemas defensivos o más ofensivos, etc.

Para mi el fútbol es como el juego del ajedrez, donde los jugadores son las piezas y cada uno tiene una función clara que deben cumplir para el óptimo desarrollo del juego. Hoy en día las redes nos permiten expresarnos, fundamentar, argumentar y plasmar todas las convicciones como gustos futbolísticos que uno pueda a tener.

-¿Crees que el ámbito del fútbol es machista?

– Lamentablemente, sí, el ambiente del fútbol es bastante machista. La respuesta puede ser muy amplia. En principio, el fútbol siempre estuvo marcado por una cuestión de género, sólo era “cosa” de hombres. La mujeres en este ámbito siempre fueron minoría. Se trata de un cambio cultural. En los últimos años esto ha ido cambiando, por ejemplo la inclusión del fútbol femenino profesional en la AFA, entidad que hoy en día financia un Torneo de Primera División, algo que por mucho tiempo era impensado en Argentina. Como también la incursión de mujeres que se forman como periodistas de deportes y llegan a los grandes medios de comunicación. Es un proceso largo, pero creo que vamos por buen camino, es hora de que empecemos a terminar con la brecha de género en el ambiente del fútbol.

-¿Qué expectativas tenés por empezar a hablar de fútbol en la radio?

-¡Uff! Como expectativas, tengo muchas y espero estar a la altura. Si bien no soy profesional en el tema, estoy muy agradecida porque hayan confiado y me den este espacio. Me esforzaré para dar lo mejor de mí y aprovechar al máximo este espacio que me van a brindar en LA DORREGO, la radio más emblemática de nuestra ciudad.¡Nos esperan lindas charlas y análisis futboleros! (27-06-21).