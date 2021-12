Luis Barrionuevo recibió el premio Faro de Oro por su trayectoria

Una trayectoria de 56 años no la tiene cualquiera y esa fue una de las razones por la cual Luis Barrionuevo recibió el premio Faro de Oro, una distinción que se le otorga a personalidades destacadas del todo el país.

Yo estaba nominado y Perla Carlino, una locutora de primera, estaba asesorando la edición. Cuando vio que yo estaba nominado, dijo que por la trayectoria que tenía y por lo que he hecho como payador y nuestra tradición, que me tenían que dar el Faro ya, que lo tenía que tener ganado. Fue así que decidieron que iba a recibirlo”, contó el payador en una entrevista con La Voz del Pueblo.

De esta forma, Luis viajó a Mar del Plata a presenciar la 30º edición de los Premios Faro de Oro, que se realizó en el Teatro Radio City de aquella ciudad. “Fue una fiesta de la que yo no me voy a olvidar jamás porque no imaginaba que el teatro era tan grande. Hasta me perdí adentro”, recordó.

Además expresó que “cuando te entregan el premio y tenés unos minutos para tus palabras, yo empecé a hablar y a contar lo que había hecho y no me dejaron terminar. Hubo una ovación total de aplausos de todo el teatro. Fueron muchas emociones que todavía me duran”.

De esta manera, Luis Barrionuevo celebra otro reconocimiento más a su amplia trayectoria como payador. Ha pisado innumerable cantidad de escenarios y ha representado a Argentina en muchos países de Latinoamérica y del mundo. Ahora, resta disfrutar con su familia de lo vivido. (La Voz del Pueblo). (08-12-21).