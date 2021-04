Luis Barrionuevo prepara un libro sobre sus 56 años de trayectoria como payador

El premiado payador Luis Barrionuevo publicará su propio libro. Según anticipó a LU 24, es tanto el material que tiene para compartir con sus futuros lectores que el volumen no tendrá menos de 80 a 100 páginas.

“Espero poder terminarlo para fin de año, pero hacer una cosa bien hecha lleva mucho tiempo y trabajo. Y el título no lo voy a poner yo; estos días he tenido un diálogo con la payadora Martita Suint, que me va a purificar y corregir un poco todo, y ella será la encargada de titularlo junto con José Curbelo, además de escribir el prólogo”, contó.

El libro incluirá sus recorridos por distintos escenarios de la Argentina, México y parte del mundo a lo largo de 56 años, fotos de payadas y jineteadas, y reseñas sobre otros payadores y referentes nativistas que va a mencionar en el material.

“He dado conferencias en universidades, me han premiado en otros países, así que me sobraría material como para hacer otro libro más”, aseguró.

La propuesta, según confió, llegó como posibilidad de dejar un legado al público que lo ha apoyado durante toda su carrera. (LU 24). (28-04-21).