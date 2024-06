Los números de 2022: ¿Qué intendentes fueron sancionados por el Tribunal de Cuentas?

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Federico Thea, publicó los fallos para aprobar las rendiciones de cuentas de los 135 municipios.

Algunos intendentes fueron amonestados, entre ellos el dorreguense Raúl Reyes, mientras que la mayoría deberá afrontar multas o cargos. Un puñado de jefes comunales no recibieron sanción alguna.

INTENDENTES SIN NINGUNA SANCION

• Emilio Cordonnier (Ayacucho)

• Esteban Reino (Balcarce)

• Guillermo Montenegro (General Pueyrredón)

• Jorge Paredi (Mar Chiquita)

• Mariel Fernández (Moreno)

• Facundo Diz (Navarro)

• Sebastián Walker (Pila)

• Ricardo Alessandro (Salto)

• Miguel Ángel Gargaglione (San Cayetano)

INTENDENTES CON AMONESTACIÓN

• Oscar Cappelletti (Brandsen)

• Héctor Gay (Bahía Blanca)

• Esteban Sanzio (Baradero)

• Sebastián Abella (Campana)

• Marisa Fassi (Cañuelas)

• Daniel Stadnik (Carlos Casares)

• Francisco Echarren (Castelli)

• Javier Gastón (Chascomús)

• Raúl Reyes (Coronel Dorrego)

• Lisandro Matzkin (Coronel Pringles)

• Pablo Torres (Laprida)

• Ovaldo Dinápoli (General Belgrano)

• Martín Randazzo (General La Madrid)

• Osvaldo Cáffaro (Zárate)

• Eduardo Campana (General Villegas)

• Alberto Descalzo (Ituzaingó)

• Alberto Gelené (Las Flores)

• Arnaldo Harispe (Lezama)

• Gonzalo Peluso (Magdalena)

• Marcos Fernández (Monte Hermoso)

• José Castro (Monte)

• Arturo Rojas (Necochea)

• Leonardo David Angueira (Punta Indio)

• Mayra Mendoza (Quilmes)

• Juan Andreotti (San Fernando)

• Miguel Lunghi (Tandil)

• Diego Valenzuela (Tres de Febrero)

• ADOLFO ALSINA

El Tribunal le aplicó una multa de $100.000 al intendente Javier Andrés y de $150.000,00 al exalcalde David Hirtz y sendas amonestaciones a distintos funcionarios por falta de presentación de documentación, entre otras cuestiones. Además, aplicó cargos por $52.701,37 por el que deben responder de manera solidaria Andrés y Hirtz por falta de documentación en la contratación de una cooperativa para realizar una obra que no se finalizó.

• ALBERTI

El intendente Germán Lago deberá abonar una multa de $280.000, mientras que se le aplicaron multas al Contador, Daniel Garro, por $140.000,00, y al Jefe de Compras, Patricio Bassi, por $120.000 y amonestaciones y llamados de atención a otros funcionarios. A Lago también se le formuló un cargo (en solidaridad con el contador Garro) por $ 27.541,16 por el abono de intereses por expensas pagadas fuera de término, en relación al alquiler de dos departamentos para estudiantes en La Plata.

• ALMIRANTE BROWN

El Tribunal sancionó con una multa de $100.000 al por entonces intendente interino Juan José Fabiani y de $80.000,00 a la Contadora, Eleonora Orsoni, por diferencias contables en el cierre del ejercicio.

• ARRECIFES

Se le formuló un cargo al jefe comunal Javier Olaeta de $95.905,29 (por el que deberán responder en forma solidaria también la Contadora María de los Ángeles Peralta, los secretarios de Gobierno (Sergio Aldazabal) y de Hacienda (Mauro Bóveda) y la Directora de Cultura, Educación y Ceremonial, Stella Maris Arzuaga. El cargo es por el pago de becas por las que hay una denuncia penal.

• AVELLANEDA

EL HTC aplicó una multa de $ 460.000 al por entonces intendente interiono Alejo Chornobroff y de $ 240.000 a la Contadora Municipal, María del Carmen Sierra, más amonestaciones al intendente Jorge Ferraresi y a otros funcionarios por incongruencias administrativas.

• AZUL

El ahora exintendente Hernán Bertellys recibió un cargo por $ 395.000 por “excesos en partidas presupuestarias” en la ejecución del Presupuesto 2022. Esa rendición de cuentas no fue aprobada por el Concejo Deliberante. Además, hubo una amonestación para Bertellys.

• BENITO JUAREZ

Se le aplicó un cargo por $ 1.181.573,22 al intendente Julio Marini (en solidaridad con la Asesora Legal, María De Las Nieves Elguren Pardo, por la actuación del municipio en un juicio de desalojo que la comuna inició contra un particular. El jefe comunal también recibió una amonestación.

• BERAZATEGUI

Se le aplicó una multa al intendente Juan José Mussi por $120.000 y al contador municipal Marcelo Fabián López de $100.000 por una baja de 379 bienes municipales. A su vez, también le otorgaron cargos en carácter solidario por $3.206.587,28 debido a la falta de publicaciones del boletín oficial municipal e irregularidades en la constitución de la asamblea de mayores contribuyentes. También hubo cargos de carácter solidario para Juan Patricio Mussi y el contador municipal Fabián Marcelo López.

• BERISSO

Al intendente Fabián Cagliardi se le aplicó una multa de $500.000 por la falta de implementación de los sistemas de administración de personal e ingresos públicos y no aportar el libro de decretos rubricados como parte de la rendición de cuentas. Además, por no presentar constancias de recepción de alimentos destinados a guarderías y hogares de acianos, se le aplicó un cargo de $ 2.625.181,86 por el que responderán solidariamente el Intendente Cagliardi, el Contador Municipal Héctor Dialina y el Secretario de Desarrollo Social Sr. Lucas Javier Spivak.

• BOLIVAR

Por irregularidades en una licitación privada, se le aplicó una multa de $90.000 al intendente local Marcos Pisano, además de un llamado de atención al contador Marcelo Antonio D´Aloia, al Jefe de Compras Eugenio Ricardo Silva, a la Secretaria de Hacienda y Gobierno – Órgano Responsable del Macrosistema Integrado de la Administración Gisela Jazmín Romera.

• CAPITAN SARMIENTO

A raíz del conflicto por la baja del convenio con IOMA, deberán abonar una multa de $180.000 el exintendente Javier Iguacel y de $100.000 a la ex Secretaria de Gobierno y actual jefa comunal, Fernanda Astorino. La misma infracción sufrieron el secretario de Hacienda Francisco José Pigretti y seis concejales.

• CARLOS TEJEDOR

A la intendenta del distrito, María Celia Gianini, se le aplicó una multa de $110.000 alta de liquidación de aportes y contribuciones “Adicional no remunerativo” durante todo el ejercicio al Instituto de Prevención Social (IPS). Además, una multa de $80.000 a la contadora municipal Natalia Aguirre y ciertas amonestaciones a la jefa de personal, Anahí Gil y llamado de atención al presidente del Concejo Deliberante, Esteban Molina.

• CARMEN DE ARECO

El Tribunal le impuso una multa de $280.000 al intendente Iván Villagrán y a la contadora Alicia Batallón por otorgar un subsidio con diferencias entre la entidad subsidiada y quien realizó la rendición. También por no destinar el 40% del Fondo Educativo para obras en escuelas y dinero que recibió la comuna por el Plan Estratégico de Caminos Rurales. También se le aplicó un cargo por $2.362.010,41, que deberán responder de manera solidaria con la contadora municipal y el jefe de compras Sebastián Torretta.

• CHACABUCO

Multa de $400.000 al exintendente Víctor Aiola y de $250.000 contadora Estela Ferrari por falta de documentación de obras realizadas con el Fondo Educativo y observaciones en auditorías. Cargo de $1.415.064,11 en solidaridad con la contadora por irregularidades en la actualización de las cuotas en contrataciones para obras de pavimentación de la Avenida Perón.

• CORONEL ROSALES

Multa de $100.000 al exintendente Mariano Uset y amonestación a la contadora Patricia Bustamante por reconocimientos de gastos correspondientes a ejercicios anteriores.

• CORONEL SUAREZ

Por incumplimiento de disposiciones reglamentarias en la implementación de sistemas y en la publicación de la reseña de la situación económica del primer semestre, se le puso una multa de $120.000 al Intendente Ricardo Moccero y de $ 80.000 al Secretario de Hacienda S Claudio Diez.

• DAIREAUX

Multa de $100.000 al intendente Alejandro Arcebo por un error en un monto destinado a una empresa para una licitación y por falta de publicación de las ediciones del Boletín Oficial.

• DOLORES

Por observaciones en auditorias, licitaciones, concursos y contrataciones directas de seis expedientes, el Tribunal de Cuentas le aplicó una multa de $200.000 al exintendente Camilo Etchavarren y de $100.000 a la contadora Alejandra Arrechea. Cuatro cargos que deberán responder en forma solidaria que suman un total de $6.145.893,53.

• ENSENADA

Al intendente Mario Secco se le aplicó una multa de $150.000 por falta de documentación en obras, en la transferencia de la Provincia por el fondo de infraestructura, rendiciones de diversas obras y diferencia de montos en la Renta Ordinaria. También tuvo un cargo de $5.273.565,99 que deberán responder de forma solidaria por inconsistencias en el ejercicio 2021.

• ESCOBAR

Por incumplimiento de disposiciones legales en expedientes correspondientes a auditorias de obras públicas, licitaciones privadas y concursos de precios se le aplicó una multa de $ 350.000 al exintendente Alberto Ramil, al contador Gustavo Riggio por $ 250.000 y de $200.000 al director de compras y contrataciones Maximiliano Flores Barrios. También tuvo un duro cargo de $39.945.370,68 para el exalcalde, el ex secretario de Salud Juan Manuel Ordoñez y el contador Gustavo Riggio por cuestiones publicitarias y la contratación de un servicio de explotación, mantenimiento y operación del sistema de transporte de bicicletas compartidas.

• ESTEBAN ECHEVERRIA

Por observaciones en auditorías de cumplimiento de órdenes de pago, falta de entrega de notebooks y tablets por el programa Fondo Educativo, auditoría de juicios contra el municipio, auditorías de subsidios, observaciones en el Área Crítica Consistencia de Estados Contables y fallos pendientes del ejercicio 2021, se le aplicó una multa de $350.000 para el intendente Fernando Gray y de $160.000 para el contador municipal Sergio Sambucetti. También sufrió ocho cargos que deben enfrentar de forma solidaria el jefe comunal y el contador por una suma de $16.657.528,15.

• EXALTACION DE LA CRUZ

Por incumplimiento de disposiciones legales en 30 disposiciones de compras, atraso en publicaciones de decretos. Por la composición del saldo al cierre del período y desequilibrio financiero se le aplicó una multa al al Intendente Diego Nanni de $400.000, de $ 450.000 al Contador Juan Miguel Días, de $ 200.000 al Tesorero Juan Cruz Llamosas. Por los mismos motivos, el Tribunal penalizó con cargos, que deberán responder de manera solidaria, por un monto total de $ 3.678.936,15

• FLORENCIO VARELA

Por constitución de plazos fijos en una institución bancaria no oficial, el Tribunal multó al intendente Andrés Watson por $ 240.000 y de $ 160.000 a la secretaria de Hacienda, Gisella Primus.

• FLORENTINO AMEGHINO

Debido a fallas en auditorías a la planta permanente y exceso de personal en planta temporaria del personal municipal, y por no adjuntar la totalidad de constancias de invitaciones a proveedores, se la aplicó una multa al exintendente Calixto Tellechea de $ 300.000 y una amonestación al actual alcalde, Nahuel Mittelbach

• GENERAL ALVARADO

Se le aplicó una multa de $80.000 al intendente Sebastián Iannantuony por escasas infracciones e incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias en publicidades de actos administrativos.

• GENERAL ALVEAR

Multa de $120.000 al intendente Ramón José Capra y de $100.000 al contador Alfonso Gurbista por pequeñas inconsistencias en contrataciones directas y en documentos de notificaciones de deuda.

• GENERAL ARENALES

Multa de $190.000 al exintendente Edgardo Battaglia y al contador Hernán Servio por $100.000 por observaciones en las auditorías de la Oficina de Patrimonio y del Proceso de Recaudación, control de documentación y registración de los sistemas de ingresos públicos, tesorería y contaduría.

• GENERAL GUIDO

Multa de $240.000 al intendente Carlos Rocha y de $60.000 al contador interino Cristian Arias, además de cinco cargos por un total de $2.228.100,84 por inconsistencias en la auditoría de la obra pública, falta de documentación en la auditoría de Egresos y de sellos en el alquiler de un inmueble. Además del faltante de rendición de cuentas de subsidios otorgados a entidades del sector público.

• GENERAL LAS HERAS

Por incumplimiento en el envío de la copia en CD de la información periódica y no realizar publicaciones de decretos u ordenanzas en la web del municipio. También por incumplimiento de la entrega de materiales a instituciones beneficiarias multa de $200.000 al intendente Javier Osuna y de $160.000 a la contadora Fernanda Altamiranda. Por las mismas causas, los dos funcionarios deberán abonar tres cargos por un monto total de $1.482.375,68

• GENERAL LAVALLE

Pese a tener un solo llamado de atención, el exintendente José Rodríguez Ponte deberá afrontar ocho cargos por una suma total de $8.730.200,33 correspondientes a auditorías de verificación de cumplimientos de la Legalidad de Legajo de Pagos y no poder verificar la correcta distribución de los honorarios según establece la normativa, además de la adquisición de materiales sin especificar en qué lugares serían utilizados.

• GENERAL MADARIAGA

Por inconsistencias en la auditoría en contratación de servicios personales y por contrataciones directas al mismo proveedor, por el mismo concepto y con igual destino para la secretaría de Políticas de Prevención de Seguridad se le aplicó una multa de $100.000 al intendente Carlos Santoro y una amonestación a la contadora Lambertucciy. A su vez, deberán afrontar cargos por los mismos motivos por un total de $2.216.489,41

• GENERAL PAZ

Se le aplicó una multa de $80.000 al intendente Juan Manuel Álvarez por pequeñas irregularidades en documentaciones de licitaciones públicas. También sufrió una amonestación el Secretario de Obras Públicas y Privadas, Luciano Carlos Lorenzin.

• GENERAL RODRIGUEZ

Multa de $150.000 al intendente Mauro Santiago García y amonestación al contador municipal Fernando Aguirre por inconsistencias en legajos de proveedores, desdoblamiento de contrataciones para obras públicas y por publicidad no oficial a un proveedor estatal. Además de dos cargos por el monto de $1.605.102,96 por liberar órdenes de pago extrapresupuestarias a favor de profesionales apoderados que patrocinan a la municipalidad, que además son empleados.

• GENERAL VIAMONTE

Por observaciones en auditorías de órdenes de pago de contrataciones de bienes y servicios a la comisión de Corsos y contratación de personal, se le aplicó una multa de $120.000 al intendente Franco Flexas y amonestación al contador Bernardo del Porto. Cargo por

$2.263.803,25 por el proceso judicial por el despido de un trabajador municipal.

• GUAMINI

Se le aplicó una multa de $300.000 al Intendente José Augusto Nobre Ferreira, de $100.000 a la Contadora Municipal Marilina Varela por falta de implementación de los Sistemas de Administración de Ingresos Públicos y de Administración de Personal, además de diversos programas sin la asignación de metas correspondientes. También por diferencia de saldos en la Renta Ordinaria Indivisible. A su vez, se le aplicó un cargo por el monto de $390.000 por extralimintaciones presupuestarias.

• HIPOLITO YRIGOYEN

Por observaciones en dos licitaciones privadas del ejercicio y por no regularizar tres cuentas corrientes pertenecientes al municipio, se le aplicó una multa de $100.000 al Intendente Luis Ignacio Pugnaloni y de $ 80.000al Contador Municipal Pablo Holwer.

• HURLINGHAM

Multa de $400.000 al exconcejal y actual intendente Damián Selci, de $320.00 al exintendente Juan Zabaleta y de $290.000 al contados Gustavo Schiariti por incumplimiento de las normas legales y reglamentarias de la remisión del Reglamento de la Oficina de Compras.

• JOSE C. PAZ

Por el pago en efectivo del salario de los trabajadores del municipio, se le aplicó una multa al intendente Mario Ishii de $380.000 y de $251.000 a la tesorera municipal Victoria Noemí Sánchez.

• JUNIN

Se le aplicó una multa al intendente Pablo Petrecca por $320.000 y al contador municipal Mauro Jacobs de $250.000 por diversas observaciones en auditorías de sumas otorgadas en concepto de anticipos para compras y por observaciones en la licitación privada para la compra de medicamentos para la secretaría de Salud. Además de seis cargos por un monto total de $4.183.224,45, que deberá abonar en solidaridad con el contador.

• LA COSTA

Multa de $750.000 al exintendente Cristian Cardozo y de $530.000 a la contadora María Emilia Florentín por falta de documentación en algunas obras para el distrito, además de un sobreprecio en la construcción de un sobretecho en CAPS San Martín de San Clemente.

• LA MATANZA

Por la falta de póliza de seguro de caución para afianzar los montos anticipados en una orden de pago, se le efectuó una multa de $200.000 para el intendente Fernando Espinoza y de $100.000 para el contador Claudio Aluicino. Además de un cargo por $ 677.784,61 en solidaridad con el secretario de Desarrollo Social Nicolás Fusca por el mismo motivo.

• LA PLATA

Multa de $120.000 para el exintendente Julio Garro y de $100.000 para el contador Fernando Ucar por la no implementación del Sistemas de Crédito Público, Inversión Pública y de Administración de Personal, el no aporte de la memoria anual y la presentación fuera de término de la rendición de cuentas. Tres cargos por un total de $14.993.567,47, debido a que no se encontraron dentro de las materias de competencia de la Secretaría Legal y Técnica todo lo referente a la actividad de administración y disposición de los fondos públicos, encontrándose ésta dentro de la órbita de las funciones atinentes a la Contaduría Municipal.

• LANUS

Se le aplicó una multa de $120.000 al exintendente Néstor Grindetti y de $100.000 al contador Pablo Cunioli por no representar en forma clara los conceptos de la Ordenanza Fiscal e Impositiva, correspondiente a la tasa de servicios de gestión de residuos áridos y observaciones en la auditoría de egresos.

• LEANDRO N. ALEM

Multa de $350.000 al intendente Carlos Ferraris por observaciones en contrataciones directas para la Fiesta del Caballo y del Cordero Alberdino, cuando debieron hacerse llamados a licitación. y un cargo de $651.415,59 en solidaridad con el contador municipal Maximiliano Maturano por resoluciones en suspenso del ejercicio 2021.

• LOBERIA

Se le aplicó una multa de $80.000 al exintendente Juan José Fioramonti por errores en la confección de un decreto para la ampliación de recursos de libre disponibilidad. Fue amonestado el contador municipal Fermín Eder.

• LOBOS

Multa de $180.000 al intendente Jorge Etcheverry por observaciones en las contrataciones de dos profesionales del Servicio Técnico Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño, correspondiente a la secretaría de Desarrollo, además de no gastar el porcentaje necesario del Fondo Educativo.

• LOMAS DE ZAMORA

Multa de $500.000 a la ex intendenta interina Marina Lesci y de $150.000 al contador municipal Santiago Ferreyra. A su vez, a la reemplazante de Insaurralde le aplicaron un cargo por $ 61.876,52, en solidaridad con el titular del Concejo Deliberante Diego Cordera. Todo esto por falencias en órdenes de pago por anticipo de fondos para un torneo de fútbol femenino.

• LUJAN

Por falta de documentación respaldatoria incluyendo las constancias de Intervención de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar se le aplicó una multa de $100.000 al intendente Leonardo Boto y dos cargos por $3.812.399,91 que deberán afrontar de manera solidaria con el secretario de Economía, Hernán Santos, por la contratación directa de servicios de jardinería, cuando debía ser por licitación privada..

• MAIPU

Multa de $160.000 al Intendente Matías Rappallini y de $120.000 a la Contadora María Soledad Provazza por no adjuntar el contrato de un trabajador al Colegio de Ingenieros, por no invertir el 40% del monto recibido por el Fondo Educativo y por no implementar el Módulo de Administración de Ingresos Públicos en el sistema de Reforma de la Administración Financiera del Ámbito Municipal.

• MALVINAS ARGENTINAS

Se le aplicó una multa a la exintendenta Noelia Correa de $180.000,00 y de $83.000 a la contadora Sandra Ramírez por el pago de haberes a trabajadores municipales a través de otras entidades bancarias que no son el Banco Provincia y por falta de documentación en licitaciones públicas.

• MARCOS PAZ

Multa de $150.000 para el intendente Ricardo Curutchet y de $130.000 al contador

municipal Nicolás Achucarro por falta de constitución de domicilio físico y electrónico de dos funcionarios municipales. Además se le aplicó un cargo de $157.177,04 para el alcalde en solidaridad con el contador por la falta de documentación de respaldo e incumplimiento a las disposiciones legales en un convenio con la Sociedad Atlética Pabellón Argentino.

• MERCEDES

Por falta de documentación en dos órdenes de pago de compra de alimentos para la asistencia social, por no destinar el 40% del monto recibido por el Fondo Educativo para infraestructura escolar se le aplicó una multa de $120.000 al intendente Juan Ustarroz y al contador municipal Javier Roldán. También se deberán abonar un cargo por $188.885,69 los dos funcionarios por resoluciones que quedaron en suspenso del ejercicio 2021.

• MERLO

Se le aplicó una multa a la ex intendenta Karina Menéndez de $200.000 por no implementar la herramienta informática correspondiente a los sistemas de administración de personal, de administración de ingresos públicos, de crédito público y de inversión pública que forman parte integrante del sistema integral de administración de los recursos financieros y reales municipales. Además de falta de publicaciones del Boletín Oficial y observaciones por la falta de remisión de la documentación de respaldo del egreso en la contratación de equipos de sonido para un evento en una escuela. Por esta última causa, se le aplicó una multa de $100.000 al director de compras, Juan Francisco Trotta, y un cargo por 4.849.824,10 en solidaridad con la exintendenta.

• MORON

Multa de $92.000 para el intendente Lucas Ghi y de $80.000 para el contador Pablo Fiorentini por incumplimiento de normas legales y reglamentarias en pago de haberes y bonificaciones no remunerativas para el personal municipal.

• NUEVE DE JULIO

Se le aplicó una multa de $220.000 al exintendente Mariano Barroso y de $100.000 al contador municipal Pablo Ravena por ausencia del respaldo documental correspondiente al programa Tu Casa, en la adquisición de un inmueble para Cáritas y en expedientes de compras, también por la renuncia de un concejal del radicalismo (Néstor Zabaleta) donde firmaba contratos como gerente de una cooperativa.

• OLAVARRIA

Se le aplicó un cargo al exintendente Ezequiel Galli por un total de $390.553,76 por la mora en un pago a Camuzzi que le generó un perjuicio a las arcas municipales.

• PATAGONES

Multa de 340.000,00 al exintendente José Luis Zara, de $300.000 al Contador Gonzalo Javier Scheffeld por detectar adquisiciones de bienes y servicios que registraban incumplimientos en el circuito de compras y otras en las que no se realizó el procedimiento de compras. También por la compra de insumos para el hospital municipal mediante compra directa, cuando debió realizarse en un concurso se precios. También se le aplicó un cargo por $278.419,68 para el exalcalde, en solidaridad con el secretario de Hacienda Ricardo Tellería por resoluciones en torno a la obra pública en ejercicios anteriores. Otro cargo por $13.020.108,19 para el exintendente Ricardo Curetti y Jabier Darío Garces

• PEHUAJO

Multa de $250.000 al intendente Pablo Zurro y de $150.000 al contador municipal Pedro Ornat porque los saldos expuestos en la planilla de Afección de Libre Disponibilidad, Cuentas Afectadas y de Terceros no coincide con los de la Planilla de Demostración de Saldos Bancarios. A su vez, se les aplicó un cargo por $9.384.349,18 que deberán abonar los dos funcionarios por la falta del acto administrativo para demostrar el gasto en la compra de 90 bicicletas y una netbook.

• PELLEGRINI

Al exintendente Guillermo Pacheco se le aplicó una multa de $90.000 por la falta de documentación de una orden de pago de peajes a una empresa de transporte y extralimitaciones en el uso de los créditos presupuestarios.

• PERGAMINO

Multa de $120.000 al intendente Javier Martínez y de $100.000 a la contadora Lorena Ciaffardoni por observaciones en la auditoría para Rubros Bienes de Uso por no realizar el recuento periódico de bienes físicos.

• PILAR

Por omisión de documentos en legajos de proveedores, órdenes de pago, obras de playa de estacionamiento y sistema de estacionamiento medido, en contrataciones de personal de salud y en el Servicio Alimentario Escolar. Por ausencia de cancelación de déficit en ejercicios anteriores, aumento de un 20 % la planta de personal de acuerdo al ejercicio 2017, falta de comunicación de reemplazos de funcionarios, errores en imputación de gastos en licitaciones y compra directa. Además de reiteradas diferencias contables entre los saldos determinados por la Delegación Zonal y los declarados al cierre por las autoridades municipales en las Cuentas Afectadas y el desequilibrio financiero producido en la ejecución presupuestaria durante el ejercicio en estudio, déficit que asciende a la suma de $ 4.067.015.422,29. Se le aplicó una multa de $350.000 al intendente Federico Achával, de $200.000 al contador municipal Luís Martínez Rocha y de $120.000 al director de compras Martín Blanco. A su vez, esos dirigentes deberán abonar siete cargos en carácter solidario por un valor de $40.213.208,64

• PINAMAR

Al exintendente Martín Yeza y al contador Francisco Orlando se le aplicaron diversas multas por la suma total de $240.000 por incumplimientos de las disposiciones legales en la aprobación del Cálculo de Recursos y Presupuestos de Gastos, un desfasaje de fondos en las cuentas municipales, el no envío del Informe del Departamento Ejecutivo junto con la rendición de cuentas y por no cumplir con la inversión del 40% del monto recibido por el Fondo Educativo. También deberán abonar tres cargos por el monto de $1.160.885,02, en solidaridad entre los dos funcionarios por el faltante de $35.681,58 en una cuenta bancaria municipal y por no cumplir en tiempo y forma con los honorarios de agentes fiscales.

• PRESIDENTE PERON

A la intendenta Blanca cantero se le aplicó una multa de $300.000 y de $ 280.000 al contador Municipal Luis Carlos Paredes por una diferencia entre el importe percibido y comprometido de $ 180.578.225,98 en el Fondo de Financiamiento Educativo y por no destinar el 50% para obras como establece la normativa. Cuatro cargos por $7.163.227,64 por los siguientes motivos: no adjuntar recibos respaldatorios de transferencias a la Federación Argentina de Básquet Adaptado, de transferencias de cuotas correspondientes a aportes personales a la Asociación Mutual de Trabajadores Municipales, por incumplimiento del Circuito de Compras en la contratación del servicio para recolección de ramas y de residuos. Por no aportar la justificación del gasto al servicio de asesoramiento de imagen, comunicaciones, prensa en instituciones públicas y mantenimiento de la página web del municipio.

• PUAN

Por el incumplimiento de disposiciones legales y reglamentaria en la publicación de decretos y diferencia de saldos en la evolución del pasivo, se le aplicaron multas de $ 120.000,00 al exintendente Facundo Castelli y de $ 80.000,00 al Contador Municipal Fernando Merkel Riera y amonestación a la tesorera municipal Silvana Scipioni. También sumó un cargo por $187.731,53 para el anterior jefe comunal por un juicio que realizó SADAIC al municipio.

• RAMALLO

Se le aplicó una multa de $90.000 al exintendente Gustavo Peire por falta de implementación del sistema de Reforma de la Adminsitración Financiera en el Ámbito Municial (RAFAM), no analizar la ejecución trimestral de las metas, proyectos y obras del ejercicio 2022, además de que los saldos en las cuentas de libre disponibilidad y afectadas no eran iguales a las existentes en tesorería y bancos.

• RAUCH

Al intendente Maximiliano Suescun se le aplicó una multa de $82.000 por no implementar el sistema RAFAM y por no cumplir con el 40% del Fondo Educativo destinado a obras de infraestructura escolar

• RIVADAVIA

Por la contratación de trabajadores por fuera de la planta municipal para el trabajo de reciclado y por falta de publicaciones del Boletín Oficial, se le aplicó una multa de $80.000 al exintendente Javier Reynoso

• ROJAS

Multa de $600.000 para el intendente Román Bouvier y de $300.000 para la directora de compras, Marcela Gómez, por observaciones en diferentes expedientes de Licitaciones y Concursos de precios. Además de tres cargos por $6.241.464,63, por inconsistencias en el ejercicio anterior.

• SAAVEDRA

Se le aplicó una multa de $90.000 al exintendente Gustavo Javier Notararigo por la no implementación del Sistema de Administración de Ingresos Públicos y de Administración de Personal, además de discrepancias entre los módulos de Contabilidad y Bienes Físicos.

• SALLIQUELO

Al exintendente Juan Miguel Nosetti se le aplicó una multa de $120.000 por incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias ya que no implementaron los sistemas de Administración de Ingresos Públicos, Administración de Personal y de Inversión Pública y por no destinar el 40% del monto recibido por el Fondo Educativo para infraestructura.

• SAN ANDRES DE GILES

El intendente Miguel Gesualdi deberá abonar una multa de $100.000 por no adjuntar

documentación de la contratación de un trabajador de la construcción y porque los gastos del Concejo Deliberante local superan el 2% del presupuesto de gastos total del municipio.

• SAN ANTONIO DE ARECO

Multa de $85.000,00 para el intendente Francisco Ratto, de $150.000 para la contadora Gisela Krieger y de $80.000 para la secretaria de Hacienda, Jimena Bernardelli, porque los saldos de las cuentas de libre disponibilidad, afectadas y de terceros no coinciden con las existencias activas en tesorería y bancos. A su vez, tanto al jefe comunal como la presidenta del Concejo Deliberante, Gabriela Morrow, deberán abonar un cargo de $397.000 por extralimitaciones presupuestarias en el ejecutivo municipal y en el legislativo.

• SAN ISIDRO

El Tribunal de Cuentas le impuso una multa al exintendente Gustavo Posse de $360.000 por una serie de infracciones relacionadas al faltante de documentación en licitaciones públicas.

• SAN MIGUEL

Por falta de publicaciones completas del boletín oficial, porque no coincidían en su composición las cuentas de libre disponibilidad, afectadas y de terceros con los activos en tesorería y bancos y observaciones técnico-contables con diferencias de saldos, se le aplicó una multa de $86.000 al intendente Jaime Méndez.

• SAN NICOLAS

Sancionaron al exintendente Manuel Passaglia con multas por $160.000 por no publicar una serie de decretos y boletines oficiales, el pago de sueldos a trabajadores municipales a través de otras entidades bancarias que no sean el Banco Provincia, no presentar documentación sobre en qué se utilizó el dinero recibido por el Fondo Educativo y el aumento del déficit en las arcas locales. A su vez, deberá abonar cargos por una suma de $1.221.460,71 por el perjuicio económico al erario público tras la demora en el pago de dos juicios.

• SAN PEDRO

Se le aplicó una multa de $90.000 al ex intendente interino Ramón Salazar porque no coincidían en su composición las cuentas de libre disponibilidad, afectadas y de terceros con los activos en tesorería y por el incremento de la renta ordinaria negativa.

• SAN VICENTE

Al intendente Nicolás Mantegazza se le aplicó una multa de $ 350.000 por la existencia de una diferencia entre el importe percibido y comprometido del Fondo Educativo y del Fondo de Fortalecimiento, además de no presentar las conciliaciones bancarias de las Cuentas Corrientes. Además, deberá afrontar un cargo por $ 335.570,32 por el juicio que realizó una particular por el robo de su moto de un galpón policial.

• SUIPACHA

Por se le aplicó una multa de $ 100.000 al exintendente Alejandro Federico por irregularidades administrativas en los contratos de dos profesionales de la salud y por no cumplir con el porcentaje del Fondo Educativo que debía ser destinado a obras escolares.

• TAPALQUE

Al intendente Gustavo Cocconi se lo multó con $80.000 por extralimitaciones presupuestarias. A su vez, afrontará un cargo por $421.437,70 por no poder verificar el “carácter municipal” de algunas reservas en el Hotel Cooperativo Tapalqué

• TORDILLO

Al intendente Ricardo Farías se le aplicó una multa de $200.000 por no indicar en qué se utilizó un subsidio para financiar la estadía de dos deportistas del municipio en un torneo en Rosario. A su vez, deberá enfrentar un cargo por $1.239.422,18, en solidaridad con el contador municipal y el responsable del sistema de contabilidad por no certificar las tareas de un abogado contratado por un municipio, ni tampoco especificaron qué causar radicaron en el fuero penal.

• TORNQUIST

Por falta de implementación del Sistema de Administración de Ingresos Públicos, la ausencia del programa de metas en diversos programas de las secretarías de Producción y Obras Públicas y porque no coincidían en su composición las cuentas de libre disponibilidad, afectadas y de terceros con los activos en tesorería y bancos, el Tribunal le aplicó una multa de $90.000 al intendente Sergio Bordoni, además de sendas amonestaciones al contador municipal y al responsable del sistema del presupuesto.

• TRENQUE LAUQUEN

Al exintendente Miguel Fernández le aplicaron una multa por $100.000 debido a realizar licitaciones privadas para adquirir camionetas, cuando debieron realizar una pública. También por el faltante de algunas publicaciones de ordenanzas municipales y por falta de firma de funcionarios en diversas órdenes de compra.

• TRES ARROYOS

Al exintendente Carlos Sánchez se le aplicó una multa de $100.000 por la extemporaneidad en una orden de pago al Correo Argentino, y por no notificar el estado de deuda de los contribuyentes que pagan la Tasa Unificada de Actividades Económicas.

• TRES LOMAS

Multa de $80.000 al exintendente Jorge Carrera y amonestación a la responsable del Módulo de Presupuesto, Ana Belén Bracamonte, por incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias en la compra directa de un galpón para gallineros.

• VICENTE LOPEZ

A la intendenta Soledad Martínez se le aplicó una multa de $80.000 porque los saldos de las cuentas de libre disponibilidad, afectadas y de terceros no eran iguales en su composición a las existencias activas en tesorería y bancos.

• VILLA GESELL

Se le aplicaron diversas multas al intendente Gustavo Barrera por una suma de $400.000, al igual que a la contadora municipal Nancy Pavón por $320.000 por una serie de medidas: formularios que no fueron cargados al sistema RAFAM, incumplimiento en contrataciones de obras, bienes y servicios y la diferencia de saldos en Recursos Ordinarios Sin Afectación. Además de cinco cargos por un total de $ 2.765.163,78 debido a desapruebo de egresos en una obra pública, el pago de honorarios de tres juicios que causaron un perjuicio para el erario municipal.

• VILLARINO

Al intendente Carlos Bevilacqua y al contador Martín Masson se le impusieron multas de $260.000 y $180.000 respectivamente por falta de documentación de respaldo de los procedimientos de selección en la contratación de trabajadores bajo la modalidad de locación de servicio y por la recesión de un contrato con una constructora para la obra en un muelle local.

Municipios a los que les falta el fallo del Tribunal de Cuentas

• Adolfo Gonzales Chaves

• Bragado

• Chivilcoy

• Colón

• Ezeiza

• General Pinto

• General San Martín

• Lincoln

• Roque Pérez

• Saladillo

• Tigre

• Veinticinco de Mayo (Fuente La Tecla). (10-06-24).