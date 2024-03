Los delegados del distrito de Tres Arroyos se elegirán en las urnas: Oriente vivió una experiencia similar en 2004

En una interesante experiencia de participación ciudadana, los delegados de las distintas localidades del partido de Tres Arroyos se decidirán en elecciones a realizarse el domingo 23 de marzo.

Serán 13 los postulantes:

Orense:

Los dos inscriptos cumplieron los distintos criterios para ser candidatos. Ellos son: Julián Pérez Olivero y Javier Ruiz.

Claromecó:

Los inscriptos que cumplieron los requisitos y son candidatos son: Andrea Finamore, Leonardo Heim y Javier Alejandro Rens.

*El inscripto de apellido Martin, no cumplió con el Articulo N°4 del Decreto 417/2024 donde se establece un mínimo de avales del 5% del padrón electoral de la localidad en cuestión.

Avales mínimos necesarios: 100

Avales presentados: 51

*El inscripto de apellido Lazcano, no cumplió con el Articulo N°4, donde se establece que los avales deben ser de la población habilitada para ejercer sus derechos políticos correspondientes a cada delegación, en este caso, no llegando al mínimo necesario de 5% de avales de la localidad. Cantidad de avales presentados:

Avales mínimos necesarios: 100

Avales presentados: 134

Avales Rechazados: 76

San Francisco de Bellocq:

Todos los inscriptos cumplieron con los criterios para ser candidatos. Ellos son: Marcos Taboada, Daniel Cepeda, Luis Alberto Montero y María Inés Ferrara.

Copetonas:

Los inscriptos que cumplieron los criterios y participan de la elección son: Sergio Baldini y Julio Ezequiel Zacarino.

El inscripto de apellido Iglesias no cumplió con el Articulo N°4 del decreto 417/2024, que establece un mínimo de avales del 5% además de la no repetición de los mismos entre candidatos de la localidad.

Avales mínimos necesarios: 51

Avales presentados: 75

Avales Rechazados: 25

Reta:

Todos los inscriptos cumplieron con los criterios para ser candidatos.

Ellos son: Marcelo Lazzerri, Diego Zynchenko, Jorge Nielsen y Lucas Sánchez.

Cascallares:

Los inscriptos que cumplieron con los criterios para ser candidatos son: Ernesto Palacios, Nelson Cabello y Fedra Lis Dualde.

El inscripto de apellido Paz, determinó la baja de su inscripción a la candidatura.

El antecedente de Oriente

El domingo 27 de junio de 2004, el por entonces delegado municipal de Oriente, Gustavo Echeverría (fallecido años después) recibió el respaldo de su comunidad y fue ratificado en el cargo, al desarrollarse las primeras elecciones de estas características en la historia política del distrito dorreguense.

El funcionario alcanzó 280 votos (41%), contra 163 (24%) de Gustavo Zarza. Luego se ubicaron Raúl Frandsen, con 109 (16%); Patricio Bertone, con 88 (13%) y Horacio Thomas, con 43 (6%).

Si bien los comicios eran voluntarios, acudieron a las urnas 683 votantes, lo que representa un 35 por ciento de los empadronados (1.957 personas), aunque esa cifra es superior al 50 por ciento si se la compara con la cantidad de sufragantes de las anteriores elecciones generales de 2003, donde votaron alrededor de 1.300 orientales.

Más allá de que el vencedor no alcanzó a superar la mitad de los votos válidos emitidos, al obtener una diferencia de 17 puntos (117 votos) fue consagrado en la primera vuelta, evitando la realización de un ballotage, que era una de las posibilidades previstas en le resolución adoptada oportunamente por el intendente Osvaldo Crego.

Las elecciones tuvieron lugar en la EGB Nº 8, entre las 9 y las 16, B Nº 8, y se desarrollaron con absoluta anormalidad.

Echeverría ocupaba la función de delegado comunal –en forma provisoria– desde el 12 de mayo de 2003, aunque en 1988 ya había ingresado a la comuna como empleado administrativo de la municipalidad.

Las elecciones le dieron mandato por el término de un año, aunque podía ser ratificado en el puesto por un plazo mayor por el intendente o por la propia comunidad.

Asimismo, Crego quedaba facultado a revocar el mandato si existieran causales que justificaran tal determinación.

«Fue una fiesta de la participación ciudadana, ya que resultó muy importante el porcentaje de vecinos de Oriente que se movilizaron para votar», había dicho, minutos después de la consulta popular, Fabián Barda, director municipal de Gobierno.

«Además, hay que resaltar las características con que se desarrollaron los comicios, porque ninguno de los cinco candidatos propuestos apeló a las prácticas tradicionales de la política, más allá de la mayoría de ellos provenía de sectores independientes», agregó.

«Con esta saludable actitud –expresaba Barda hace casi 20 años– quedó demostrado que se puede competir y participar de una consulta como la de hoy (por ayer) sin conductas reprochables, algo que debería ser tomado como un verdadero ejemplo para el futuro».

Barda también destacó la decisión política asumida por el Departamento Ejecutivo de convocar a estas elecciones, ya que la designación del delegado es una facultad que le pertenece y que no está obligado a delegar.

«Por primera vez vamos a vivir esta situación muy particular, que el mandato del pueblo tiene un representante consagrado en las urnas», subrayó.

«Otro aspecto elogiable es que todos los candidatos se comprometieron a participar en un consejo consultivo, que se formará próximamente y que estará integrado también por las distintas entidades intermedias, con la idea de monitorear y respaldar la labor del delegado», adelantaba.

Por último, dijo que los «ciudadanos de Oriente entendieron el mensaje y votaron en positivo, optando por el aspirante que creyeron conveniente, sin atacar a ninguno de ellos».

Por su parte, con el compromiso de seguir «trabajando intensamente por el desarrollo de la localidad», Gustavo Echeverría se mostraba muy reconfortado y agradecido por el voto de confianza que recibió ayer de parte de sus convecinos.

«Antes de las elecciones había anticipado que si resultaba electo iba a tratar de concretar los distintos proyectos que todavía nos quedan pendientes y a corregir los errores que seguramente he cometido en la gestión», había dicho.

«Voy a intentar seguir manteniendo una relación abierta y fluida con toda la comunidad, que muchas veces es la que marca el camino», añadió.

Luego, Echeverría rescataba la importante cantidad de orientales que se acercaron a las instalaciones de la EGB Nº 8 para votar.

«Acá triunfó la democracia y la participación popular. El hecho de haber ganado con el voto de la gente es muy reconfortante, pero también significa una gran responsabilidad», concluyó.

Más allá de haber resultado altamente positiva, la experiencia no se reeditó más en nuestro distrito. (LA DORREGO y LU 24). (06-03-24).