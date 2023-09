Lo acusan de haber tirado a un perro desde un segundo piso e hizo su descargo

Después de que los residentes de un edificio en el barrio Pacífico de Bahía Blanca hicieran una denuncia pública contra un vecino por arrojar a un perro callejero desde un segundo piso, un hecho que causó gran indignación en la comunidad, el acusado habló con el portal La Brújula 24 de la vecina ciudad para dar su versión de los acontecimientos.

Se trata de Hernán Lambrecht, a quien se lo señaló de haber arrojado al animal y ocasionarle la fractura de una de sus patas por la caída. “Yo no lo tiré, él estaba peleando con mi mascota y se cayó solo entre las barandas del ingreso a mi departamento”, explicó el hombre.

“Ese perro hace como 15 días que está dando vueltas acá, porque la gente lo deja pasar y le da comida. Con ellos no es malo, el problema es que con los animales no es muy amigable”, comenzó su relato.

“Salí con mi mascota a que haga sus necesidades y cuando entramos se chocaron los dos perros en el primer piso, se trenzaron en una pelea infernal y así se fueron hasta el segundo piso. Donde vivo, hay un acrílico que no llega a hacer tope contra el piso, al agarrarse con mi perro fue que se terminó cayendo solo por ese hueco”, precisó.

Y continuó: “Cuando bajé a verlo, él me miró y me movió la cola y salió caminando lo más bien. No lo toqué en ningún momento”.

En cuanto a las afirmaciones de sus vecinos, quienes alegaron que el vecino admitió haber empujado al perro, Lambrecht dijo que “fue una chica que tiró la mala información en el grupo de vecinos. Cuando entré al chat quise explicar que era mi perro el que se había peleado, no que había sido yo el que lo tiró”.

“Sí soy culpable de no haberlo llevado a un veterinario, pero me gustaría que se pongan en mi lugar porque también tenía a mi perro llorando y a mi novia con un ataque de pánico. Juzgarme por eso sí, pero de haberlo tirado como una bolsa de basura no, porque no es cierto”, concluyó Hernán. (La Brújula 24). (17-09-23).