Liberaron a las cuatro mujeres detenidas por cantar el himno cerca del Congreso y la UCR habla de un “peligroso avance represivo”

Cuatro mujeres que habían sido detenidas este miércoles, en el marco de los incidentes registrados entre manifestantes y efectivos de fuerzas de seguridad en inmediaciones del Congreso mientras se debatía la ley “Bases”, fueron liberadas hoy jueves por la mañana, mientras la Unión Cívica Radical advirtió sobre un “peligroso avance represivo”.

La liberación de las mujeres fue confirmada por el Ministerio Público fiscal, mientras que fuentes policiales consignaron que también hay otros hombres detenidos por los incidentes que aún no recuperaron la libertad, y se encuentran alojados en la Alcaidía de la Superintendencia de la Policía Federal, ubicada en Madariaga 6976, en el barrio porteño de Villa Lugano.

La decisión fue adoptada por la Fiscalía Este de Flagrancia del Ministerio Público porteño, que además resolvió –de momento- no intimarlas por el hecho por el que fueron arrestadas. Eso significa que por ahora no están formalmente imputadas y, como el expediente tramita ante el fuero penal porteño, si en seis meses no son citadas para intimarlas por el delito por el que inicialmente fueron detenidas la causa quedará archivada.

Según describió el diputado de Unión por la Patria Eduardo Tonioli, quien intentó evitar las detenciones, las mujeres estaban sentadas en el cordón de la vereda cuando efectivos policiales les pidieron que se levantaran y subieran a la vereda.

Las mujeres permanecieron donde estaban y comenzaron a cantar el Himno Nacional, por lo cual fueron detenidas y subidas a un móvil policial.

En tanto, permanecen detenidos dos hombres, ambos acusados por el delito de atentado y resistencia a la autoridad. Fuentes judiciales identificaron a los detenidos como Ignacio Villagra y Sebastián Moreno.

El reclamo de la UCR

Una de las liberadas es Ivana Bunge, militante de la UCR, quien fue aprehendida junto a otras tres mujeres por efectivos de la Policía Federal cuando, según denunciaron, se encontraban cantando el Himno Nacional en una de las calles adyacentes al Congreso.

A todos se les imputa el delito de “flagrancia” como parte de una causa en la que interviene el fiscal porteño, Mariano Camblog.

Por su parte, el titular del comité nacional de la UCR, el senador nacional Martín Lousteau, se hizo eco de estas detenciones y le reclamó al Gobierno nacional, responsable del operativo, que diera información sobre el hecho.

La UCR Nacional, presidida por Lousteau, dejó sentada su postura en un posteo en la red social X (antes Twitter), donde advierten que “el oficialismo alienta un peligroso avance represivo sobre aquellos que piensan diferente y reclaman en forma pacífica”.

Al referirse a las detenidas, agregan que “las cuatro pasaron toda la noche detenidas injustificada e innecesariamente”.

En tanto, la diputada nacional radical por la provincia de Buenos Aires (Evolución) Danya Tavela calificó como “muy grave” la detención de los manifestantes.

“Fue muy grave la detención, ya estamos exagerando cualquier tipo de debate”, sostuvo la legisladora este jueves en declaraciones a El Destape Radio.

La diputada destacó que la gravedad está dada además porque “se produce en el marco del tratamiento de la ley Bases, que busca criminalizar la protesta”.

Desde el Ministerio de Seguridad se indicó que la policía actuó bajo instrucción de hacer cumplir el protocolo de orden público que prohíbe los cortes de calle durante las protestas.

En estos operativos hubo un detenido, un ciudadano chileno de unos 30 años, según informaron fuentes policiales.

Pese a las órdenes que recibieron las fuerzas de seguridad de desalojar las calles adyacentes al edificio parlamentario, las arterias quedaron igualmente ocupadas tanto por los efectivos como por los manifestantes.

Inicialmente hubo un avance de gendarmes y policías sobre la multitud y se registraron escaramuzas entre ambos sectores en la pugna por los espacios, pero luego los ánimos se calmaron en medio de la movilización que se sostenía en una tarde en la que la temperatura superaba los 35 grados.

Los activistas denunciaron ante la prensa haber recibido “palazos” y “gases” por parte de las fuerzas de seguridad.

Pero poco después, con la llegada de los prefectos, se reavivó la tensión y hubo un nuevo enfrentamiento en el que el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, cayó y estuvo inerte en el asfalto durante varios minutos, hasta que se recuperó.

La diputada del FIT Myriam Bregman, al enterarse del accionar de las fuerzas de seguridad, salió del recinto y se acercó a la protesta para señalar ante las cámaras de televisión que “Patricia Bullrich está montando un show para justificar la ley. Lo quieren tapar con esto”.

“Es lamentable que tantos sectores se presten a este mamarracho de Bullrich, provocar y provocar. Montó una provocación afuera”, apuntó Bregman, y añadió que la ministra “quiere ver palos, sangre y represión”.

El operativo de seguridad incluyó un vallado metálico en todas las veredas del edificio del Congreso y numerosos efectivos y carros de asalto, camiones hidrantes, motos y camionetas y micros de las fuerzas de seguridad en calles y avenidas adyacentes. (El Diario Ar). (01-02-24).