Le vaciaron la cuenta bancaria con los ahorros para comprar su casa

Marcela Mateo es una vecina de Punta Alta que fue estafada luego de recibir llamadas y mensajes de una persona supuestamente interesada en comprar una bicicleta que tenía en venta. El resultado fue que le robaron los ahorros que tenía para la compra de su casa.

“El día 8 de diciembre publiqué un aviso de la venta de una bicicleta para terminar de juntar una plata que me faltaba, también teníamos en venta un auto Renault 21, para juntar el dinero y terminar de pagar prefabricada, que llegaba el día 15 de diciembre a nuestro terreno”, relató.

Mateo señaló que desde el día 9 comenzó a recibir llamadas con características de Tandil, Dorrego, de Buenos Aires. “A los números de afuera no le daba importancia. Eran todos mensajes de WahatsApp, o llamadas”, recordó y detalló que le llamó la atención “un número de Dorrego, que era el más insistente, quería ver la bici a toda costa, me escribía un señor me decía que su hijo iba a venir a Punta Alta a ver la bici”.

“El señor me pide mi CBU, se lo mando, y quedamos en que el hijo la venía a buscar la bici. Horas más tarde me mandó por mensaje hasta la foto de su DNI. Luego de esto, me transfiere dinero, como a la media hora, pero me manda la foto de una factura, de una transferencia como si fuera una hoja, al leerla era una captura de pantalla que decía que era una transferencia de 550 mil pesos. El señor me llama llorando, que el hijo se había equivocado en el monto, que era la cuenta de su jubilación del Banco Nación y que le devuelva ese dinero”, contó la víctima.

Lo que siguió fue lo mismo de otros casos similares. No pudo ingresar a su home banking y recibió dos llamadas supuestamente del banco pidiendo datos y asegurando que la transacción estaba bloqueada.

“Mi teléfono empezó a andar lento, me costaba estar en WhatsApp y no podía manejar el celular, no podía hacer nada con el teléfono. Yo le explico que al otro día iba a ir al banco, que se quede tranquilo porque a esa hora de la tarde el banco no estaba abierto, y que le iba a devolver esa cantidad de dinero. Luego me llamó y me pidió que me bajara una aplicación”, relató la vecina sin imaginar que en ese momento le estuvieran vaciando la cuenta personal bancaria, donde tenía los ahorros para terminar de comprar su casa.

“Nunca estuvo ese dinero en la cuenta, me di cuenta después. A lo que pasados casi 45 minutos tuve un llamado de una persona que era del Banco y me decían que se habían contactado con Cardozo -que el hombre contó lo que había pasado-, y ellos iban a bloquear la cuenta”. Marcela siguió el consejo de un amigo, que le recomendó que apagara el teléfono y al prenderlo ingresara en su hombenaking y verificara que no haya caído en una estafa. Pero ya era demasiado tarde.

Mientras estábamos en la policía, siguió contando, “me llaman del banco central del área de ventas, me dicen que hablaba un tal Medina, y me dice que ese dinero que tenía yo era de mi accidente laboral, dudé porque yo no le dije a nadie que cobré ese dinero, ni mi familia sabía, nada de esa plata, es todo muy raro” .

“A todo esto, tuve que llamar a la empresa que me está haciendo a medida mi casa, y avisarle que dejaran de construirla hasta que pueda recuperar el dinero. Hace 10 años que alquilo, estuve 10 años en juicio por mi terreno, y cuando salió la sentencia en agosto 2021 a favor mío comencé a hacer mi casa y el 24 tenía la ilusión de pasarla en mi casa, pero hay que seguir adelante”, concluyó. (El Rosalenio y La Brújula 24). (07-01-22).