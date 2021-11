Le robaron el dinero del PROCREAR de su homebanking y sigue sin respuesta

La vecina de Tres Arroyos Perla Merlo sufrió el despojo de casi la totalidad del dinero que le habían asignado por el Procrear, a través de una maniobra con su homebanking, y todavía no tiene soluciones a su problema.

Según publicó el portal de LU 24, los estafadores le robaron 1.500.000 pesos, y según indicó, ya le mandó una carta documento al Banco Hipotecario pero no tuvo aún respuesta.

“Desde el estudio Moya le mandaron al banco un pedido de explicación sobre lo sucedido, y ante la falta de respuesta se tramitó un recurso de amparo para que no tengamos que pagar la cuota. Todas las gestiones son difíciles, porque nosotros tenemos la escritura del terreno en una escribanía de Bahía Blanca, que iba a hacer la hipoteca, entonces ahora no sabemos si nos van a cobrar el crédito, o si no nos van a devolver la escritura del terreno, por eso se está intentando por la vía del amparo que no nos cobren las cuotas. Seguramente entrará en juego Defensa al Consumidor”, comentó a la radio.

Perla le hizo llegar una carta al gobernador Kicillof cuando vino a Tres Arroyos, e incluso una mujer de Orense le dio un número de teléfono para hacer el seguimiento de su carta, pero no logró saber nada. “A eso lo desestimé”, aseguró.

Mientras tanto, supo de un caso similar en Mar del Plata. “Tuve contacto con ellos por Facebook, es una pareja, y me contaron que el banco enseguida les respondió. Parece que es distinto vivir en una ciudad donde el banco está a dos cuadras, que estar a 200 km. A nosotros no nos dijeron absolutamente nada”, concluyó. Hoy su objetivo pasa, al menos, por recuperar la escritura. (LU 24). (29-11-21).