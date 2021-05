Las novedades de Netflix para junio

La oferta de Netflix para junio está llena de nuevas entregas de series que fueron un éxito como “Lupin” y “The real housewifes” y películas como “La casa de las flores” y “Selva trágica”.

Series:

The Real Housewives of Atlanta: Temporada 3 (1/6/2021)

The Real Housewives of Atlanta: Temporada 4 (1/6/2021)

A tres metros sobre el cielo: Temporada 2 (3/6/2021)

Lo mejorcito de los creadores japoneses (3/6/2021)

Sweet Tooth (4/6/2021)

Feel Good: Temporada 2 (4/6/2021)

Locombianos (10/6/2021)

Lupin: Parte 2 (11/6/2021)

Amor (invitados especiales: matrimonio y divorcio): Temporada 2 (12/6/2021)

Élite historias breves: Guzmán Caye Rebe (14/6/2021)

Workin’ Moms: Temporada 5 (15/6/2021)

Saints & Strangers (15/6/2021)

Élite historias breves: Nadia Guzmán (15/6/2021)

Élite historias breves: Ander Omar Alexis (16/6/2021)

Élite historias breves: Carla Samuel (17/6/2021)

Black Summer: Temporada 2 (17/6/2021)

The Gift: Temporada 3 (17/6/2021)

Katla (17/6/2021)

Élite: Temporada 4 (18/6/2021)

La vida racional (18/6/2021)

Los alquileres vacacionales más increíbles del mundo (18/6/2021)

Aun así (19/6/2021)

Sexo/Vida (25/6/2021)

lack Lightning: Temporada 4 (29/6/2021)

Películas:

El hombre que mató a Don Quijote (1/6/2021)

Carnaval (2/6/2021)

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: La película (3/6/2021)

Dancing Queens (3/6/2021)

El infiltrado del KKKlan (3/6/2021)

Dulce y amargo (4/6/2021)

Xtremo (4/6/2021)

Selva trágica (9/6/2021)

Disomnia (9/6/2021)

Máquinas mortales (10/6/2021)

Chica skater (11/6/2021)

Bumblebee (13/6/2021)

Capitán Phillips (15/6/2021)

Patines de plata (16/6/2021)

Ali y las reinas (17/6/2021)

Paternidad (18/6/2021)

La casa de las flores: La película (23/6/2021)

Amor de cuento (23/6/2021)

Estados Unidos: La película (30/6/2021)

Horario estelar (30/6/2021)

Infantiles:

Supermonstruos: Érase un cuento de hadas (1/6/2021)

Monster House: La casa de los sustos (1/6/2021)

Cocomelon: ¡A cantar! (1/6/2021)

Madagascar 3: Los fugitivos (6/6/2021)

El dragón de la tetera (11/6/2021)

El reino de las rimas: Temporada 2 (15/6/2021)

Documentales y especiales:

Elvis Presley: El rey del rock and roll (1/6/2021)

Agujeros negros: Al límite del conocimiento (1/6/2021)

Alan Saldaña: Encarcelado (3/6/2021)

Romper los límites: La ciencia de nuestro planeta (4/6/2021)

Cuerpo humano: Un mundo entrañable (4/6/2021)

Gatos: Una oda al amor gatuno (5/6/2021)

Mujeres en la ciencia (13/6/2021)

Headspace: Relaja tu mente (15/6/2021)

Colonia Pingüino (16/6/2021)

Hermanas en la pista (24/6/2021)

Vidas separadas (28/6/2021)

Sophie: Un asesinato en West Cork – Miniserie (30/6/2021) (26-05-21).