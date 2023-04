Las Efemérides de hoy, 13 de Abril

1813 – MONEDA PATRIA. La Asamblea General Constituyente aprueba la acuñación de la Primera Moneda Patria. La pieza reproducía en una de sus caras la figura de un sol incaico “INTI” y el sello de la Asamblea del Año XIII en la otra. El diseño fue replicado en la moneda de 1 peso acuñada en 2013, al cumplirse 200 años de la primera que tuvo el país.

1835 – JUAN M. DE ROSAS. El militar y político Juan Manuel de Rosas asume por segunda vez la gobernación de la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta el 3 de febrero de 1852, cuando fue derrotado por el general Juan José de Urquiza en la batalla de Caseros. Rosas se exilió en Inglaterra.

1870 – FUNDACIÓN DEL MET. Con la firma de una escritura se funda el Metropolitan Museum of Art de la ciudad estadounidense de Nueva York, que abrió sus puertas en 1872 y hoy alberga a más de dos millones de obras de grandes artistas de todo el mundo.

1873 – MASACRE DE COLFAX. Miembros de la banda racista Ku Klux Klan armados con fusiles y un pequeño cañón matan a alrededor de 120 afroamericanos libertos en el pueblo de Colfax (Luisiana, EEUU) una de las más sanguinarias masacres de la historia moderna.

1890 – UNIÓN CÍVICA. Una asamblea elige a Leandro Alem presidente de la Unión Cívica, fuerza opositora al Partido Autonomista que reunió a líderes de distintas tendencias, como el expresidente Bartolomé Mitre y Juan Bautista Justo, fundador del Partido Socialista. En 1891, una división di paso a la creación de la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Nacional.

1901 – NACE JACQUES LACAN. Nace en París el psiquiatra francés Jacques Lacan, uno de los más destacados psicoanalistas del siglo XX. Lacan dio su nombre a la corriente de psicoanálisis basada en la experiencia analítica y la lectura de Sigmund Freud combinados con elementos de filosofía, lingüística y matemáticas.

1913 – BOCA JUNIORS. El Club Atlético Boca Juniors debuta en la Primera División del fútbol argentino, con una victoria por 4 a 1 ante Estudiantil Porteño en una cancha de la localidad bonaerense de Ituzaingó. El equipo boquense ocupó el quinto puesto en el certamen.

1923 – NACE DON ADAMS. Nace en la ciudad de Nueva York (Nueva York, EEUU) el actor y comediante estadounidense Donald James Yarmy, quien con el nombre artístico de Don Adams alcanzó la fama por su papel como el agente Maxwell Smart en la serie Superagente 86, una de las más populares en la década de 1960.

1941 – EMPATE 6 A 6. Por primera vez en la historia del fútbol profesional argentino se registra un empate 6 a 6: fue en el partido que Atlanta jugó en su cancha del barrio porteño de Villa Crespo ante Estudiantes de La Plata por la tercera jornada del campeonato de Primera División.

1953 – CASINO ROYALE. En el Reino Unido se publica Casino Royale, del escritor inglés Ian Flemming, la primera novela del espía James Bond que dio paso a otras once sobre las andanzas del agente 007 que también fueron llevadas al cine.

1965 – THE BEATLES. La banda británica de pop rock The Beatles graba en los estudios de Abbey Road de Londres la canción Help!, compuesta por John Lennon y Paul McCartney, que luego dio su nombre a uno de los más exitosos álbumes del célebre grupo de “los cuatro de Liverpool”.

2015 – EDUARDO GALEANO. A los 74 años muere en Montevideo el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, considerado como uno de los intelectuales más influyentes de la izquierda latinoamericana. Sus libros Las venas abiertas de América Latina (1971) y Memoria del fuego (1986) fueron traducidos a veinte idiomas.

2016 – MARIANO MORES. Muere en Buenos Aires, a la edad de 98 años, el pianista, compositor y director de orquesta Mariano Mores, figura destacada del tango. Ganó 26 discos de oro y de platino. Compuso la música de Uno, Cafetín de Buenos Aires y Cuartito azul, entre otros populares tangos.

2022 – DÍA DEL BESO. Se celebra el Día Internacional del Beso en conmemoración de la fecha de 2011 en la que en Tailandia se llevó a cabo un concurso que ganó una pareja con el beso más largo del mundo: duró 46 horas, 24 minutos y 9 segundos. (Fuente Agencia Télam). (13-04-23).