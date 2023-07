Las Efemérides de hoy, 12 de Julio

1914. Nace Aníbal Troilo

Nace el “Bandoneón Mayor de Buenos Aires”: Aníbal Troilo. Nombre central en la historia del tango, su madre Felisa le regaló el instrumento cuando era un niño. La formación de la orquesta de Troilo, en 1937, marcó un punto de inflexión. Contó como arreglador con Astor Piazzolla y convirtió “Quejas de bandoneón”, de Juan de Dios Filiberto, en su caballito de batalla. Puso música a versos de Homero Manzi, como “Sur” y “Barrio de tango”. A la muerte del poeta compuso “Responso”. Junto a Cátulo Castillo escribió “La última curda” y «María». Formó un dúo con el guitarrista Roberto Grela y luego un cuarteto, con el que grabó “Nocturno a mi barrio”. Falleció en 1975. Su natalicio se recuerda como Día del Bandoneón.

1937. Muere George Gershwin

Un tumor cerebral acaba con la vida de George Gershwin en Beverly Hills. Tenía 38 años. Había nacido en Nueva York. Uno de los renovadores de la música en el siglo XX, su fusión de jazz y música académica fue el sonido de los años 20 y 30. Obras como Rhapsody in Blue, Un americano en París y la ópera Porgy & Bess lo pusieron en un lugar destacado.

1982. Italia gana el Mundial de España

Italia derrota a Alemania Federal por 3 a 1 en la final del Mundial de España. El partido decide al segundo tricampeón de la historia, después de Brasil. Italia se lleva el título después de un comienzo con dudas, con tres empates al hilo. Paolo Rossi se consagra goleador de la Copa del Mundo con seis anotaciones. Para la historia queda el gesto desencajado de Franco Tardelli al gritar el segundo gol de la final disputada en Madrid.

1986. Muere Enique Mono Villegas

A los 72 años fallece Enrique Mono Villegas. Había nacido en 1913. Uno de los pianistas de jazz más destacados de la Argentina, tenía 19 años cuando estrenó en el país el Concierto en Sol de Maurice Ravel. Integró varios conjuntos, y tocó y grabó en los Estados Unidos.

1995. La masacre de Srebrenica

Ocho mil bosnios musulmanes son asesinados en Srebrenica, una ciudad cercana a la frontera con Serbia. La masacre es perpetrada por los Escorpiones, un grupo paramilitar serbio, y por el Ejército de los Serbios de Bosnia, al mando de Ratko Mladić. La responsabilidad política es de Radovan Karadžić, presidente de la República Srpska, una de las entidades políticas de Bosnia, en el marco de la guerra de los Balcanes. Srebrenica estaba bajo la protección de 400 cascos azules de Holanda y desde entonces se cuestiona su inacción al permitir la matanza de hombres, mujeres, niños y ancianos. Años más tarde, Karadžić y Mladić serán condenados a prisión perpetua por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.

2002. Se desata la crisis del islote de Perejil

Comienza la crisis del islote de Perejil entre España y Marruecos. La marina marroquí ocupa el enclave (de 0,15 kilómetros cuadrados, deshabitado y ubicado en el estrecho de Gibraltar a no más de 300 metros de la costa africana) en momentos de tensión en las relaciones bilaterales. Cuando la Guardia Civil intima al puñado de ocupantes, estos responden que no se trata de territorio español. La Unión Europea y la OTAN se pronuncian en favor de España y piden a Marruecos que se retire. Comienza una escalada bélica: España impone un ultimátum. El 17 de julio, las tropas españolas recuperan el Perejil. Reducen a seis marroquíes desarmados, que son enviados a su país, donde se anuncia que no volverán a ocupar el territorio y plantean negociar la soberanía de Ceuta y Melilla, las colonias españolas en África. Horas más tarde, se negocia que la isla esté deshabitada y sin símbolos de soberanía.

2010. España gana el Mundial de Sudáfrica

Un gol de Andrés Iniesta en el suplementario le da la Copa del Mundo a España, que se impone 1 a 0 a Holanda en Johannesburgo. La final decide a un nuevo campeón. Los españoles, con la mejor camada de su historia (campeones de la Eurocopa en 2008 y 2012), habían comenzado su andadura en el Mundial con una derrota ante Suiza y son el primer equipo que se lleva el torneo tras haber perdido en el debut.

2014. Muere Charlie Haden

El contrabajista y compositor Charlie Haden muere a los 76 años. Uno de los más influyentes músicos de jazz, tocó en sus inicios en el cuarteto de Ornette Coleman. También integró el trío de Keith Jarrett y formó un dúo con el guitarrista Pat Metheny, además de liderar la Liberation Orchestra.

Además, es el Día Mundial de la Población, tal cual lo dispuso la ONU para concientizar sobre cuestiones demográficas; y en la Argentina es el Día del Baterista, por el aniversario de la muerte de Oscar Moro. (Página 12). (11-07-23).