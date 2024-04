Las 46 viviendas avanzan “al ritmo previsto originalmente”

La construcción de las 46 viviendas en el distrito de Coronel Dorrego está avanzando bien y podrían estar listas a fin de año o enero del próximo, según adelantó a La Voz del Pueblo el intendente Juan Carlos Chalde.

Se trata de las unidades habitacionales que se ejecutan –conveniadas con el gobierno bonaerense- en la ciudad cabecera, y en las localidades de Oriente y El Perdido.

El mandatario también contó que junto al gremio de los trabajadores municipales se acordó una suba salarial del 12 por ciento, con el objetivo de no quedar muy atrás de la inflación.

Viviendas

Chalde anticipó que iba a viajar este viernes a La Plata para participar de una actividad organizada por el gobierno de la provincia desde el ministerio de Infraestructura, en el Instituto de la Vivienda.

“Es un tema al que nosotros le damos mucha importancia. Tenemos un déficit de vivienda que queremos ir paliando con distintas políticas públicas; vamos a concurrir a esa actividad buscando distintas alternativas y medios que se puedan ir implementando para dar soluciones”, comentó Chalde.

También dijo que la construcción de las 46 viviendas “va avanzando muy bien”. Y agregó que en estos días se pudo cumplir con el certificado número cuatro de la obra. “Está avanzando al ritmo previsto originalmente, lo cual nos da satisfacción y grandes esperanzas de que pueda seguir así. En caso que todo siga bien, tiene un plazo de obra previsto de doce meses, o sea que para fin de año, o enero del año que viene, estaríamos terminándolas. Eso realmente sería magnífico para el distrito”, afirmó el mandatario.

Salarios

En tanto, este martes, tras un encuentro mantenido entre el intendente y autoridades del gremio municipal, fue acordado un nuevo aumento salarial que se aplicará en los haberes del mes de abril.

“Debido a las dificultades que tiene el año nos venimos reuniendo todos los meses porque no podemos tomar decisiones de mediano plazo, entonces las vamos tomando mes tras mes”, explicó el intendente.

Y amplió: “Con una buena predisposición al diálogo de ambas partes, del sindicato y de parte del gobierno municipal, hoy acordamos un incremento del 12 % en los sueldos”.

También afirmó: “Somos conscientes de que la inflación golpeó fuerte a los salarios, sobre todo en el mes de diciembre y enero. Por los ingresos que tenemos, no podemos estar permanentemente a la misma altura que esa inflación, pero vamos tratando de estar, si bien no exactamente a la par, pero bueno, de no quedarnos demasiado”.

Tras aclarar que no cree que el asalariado deba pagar el costo de la situación económica del país, remarcó que “las restricciones del año son importantes en todos los niveles, nación, provincia, municipio y sector privado también; así que es muy cautelosa nuestra política”.

Centro de Día

Sobre la reciente inauguración del Centro de Día, el intendente resaltó que era “un viejo anhelo del municipio de Coronel Dorrego, es un servicio que seguramente va a tener muy buena repercusión en todo el sector de nuestros abuelos”.

Valoró, además, que haya podido realizarse gracias a una donación que hizo el médico –y ex intendente- Osvaldo Aníbal Crego. (Fuente La Voz del Pueblo). (20-04-24).