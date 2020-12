Lanzarán el Procrear 2

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anticipó que el Gobierno definirá próximamente el lanzamiento del plan Procrear 2. En ese sentido, el exintendente de Avellaneda, que asumió su actual cargo hace poco más de un mes en reemplazo de María Eugenia Bielsa, afirmó que introducirán algunos cambios con respecto a la versión anterior del programa.

Según publica Infobae, en primer lugar, Ferraresi planteó su idea de modificar “algunos paradigmas filosóficos” con respecto a todos los programas de acceso a la vivienda en general. “La Argentina históricamente ha construido viviendas de primera y de segunda. Las viviendas sociales son lugares donde en un dormitorio no entra un placard, donde no hay posibilidad de crecimiento y donde, nosotros que pensamos en una Argentina que se recomponga, el día de mañana el habitante puede tener un auto y no tiene donde guardarlo. Entonces queremos cambiar y hacer una sola calidad de vivienda”, expresó en declaraciones a C5N.

En esa misma línea, el ministro consideró: “Se estigmatiza (diciendo) que las viviendas se regalan. A partir de este tiempo todas las viviendas se pagan, en un sistema de recuperación solidaria, donde en una articulación entre los bancos y la ANSES vamos a generar un código de descuento directo, del salario de los que tienen trabajo y de los planes sociales de los que tengan planes sociales”.

A continuación, Ferraresi se refirió específicamente a la próxima versión del programa y reforzó ambos conceptos. “El Procrear tiene una necesidad fundamental en el tema del recupero financiero. Tenemos que hacer un replanteo, porque en el inicio el Procrear eran aportes de la ANSES, que a partir de su economía no aporta más, entonces eran aportes únicamente del tesoro nacional. Debemos generar un mercado de capitales que aporte a ese programa para iniciar un proceso que tenga que ver con el recupero de la inversión”, explicó e insistió en que la nueva política será “no definir dos niveles de viviendas, sino un solo tipo”.

Por último, el funcionario adelantó otra diferencia sustancial con respecto al primer Procrear: “Que no haya que tener condiciones económicas para acceder a un crédito, sino las condiciones para poder devolver en función de un programa solidario”.

En otro anticipo sobre su gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Ferraresi había adelantado este lunes el lanzamiento del plan “Casa Propia-Construir Futuro”, que prevé la construcción de 264.000 unidades habitacionales en los próximos tres años, con una inversión cercana a los 900.000 millones de pesos, en el marco de una política de desarrollo territorial, urbano y habitacional de alcance federal.

El anuncio se dio en el contexto del primer acercamiento entre el presidente Alberto Fernández y los mandatarios provinciales, luego de la sanción de la ley de Capitales Alternas. (23/12/20).