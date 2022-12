«La única verdad es la realidad»: el comunicado del Frente de Todos tras confirmarse las obras para nuestro distrito que Provincia incluyó en el Presupuesto

Este es el comunicado textual

La única verdad es la realidad‼️

Luego de varios entredichos y desinformación que el bloque UCR Juntos intentó instalar para generar un malestar en la sociedad, en el día de ayer la camara de diputados de la Provincia de Bs. As. aprobó el presupuesto provincial para el año 2023, donde en el mismo se ven reflejadas las obras para el Distrito de Coronel Dorrego que el bloque de concejales del Frente Renovador, PJ, Frente de Todos solicitó mediante varias gestiones y reuniones y los cuales con la ayuda del Diputado Provincial Alejandro Dichiara fueron incluidos en dicho presupuesto.

Las obras incluidas son:

👉 Recambio de la red troncal de agua y colectora cloacal

👉 planta de tratamientos de líquidos cloacales en Oriente y Marisol

👉 22Km de ruta que comprenden el tramo de las localidades de Oriente a Marisol

Si bien las obras figuran en el presupuesto, ésto no quiere decir que sean ejecutadas inmediatamente. Para que ello sea posible es necesario que el Municipio de Coronel Dorrego se comprometa a presentar los proyectos y documentación necesaria para que las mismas puedan salir a licitación y ser realizadas.

Así como nos comprometimos a realizar gestiones a nivel Nacional y Provincial, también nos vamos a comprometer a insistir y exijir que el municipio presente los papeles necesarios no solo para concretar éstas obras, sinó también la documentación necesaria para poder cumplimentar los requisitos para la construcción de las viviendas que fueron presupuestadas para las localidades de El Perdido, Dorrego y Oriente para éste año y que aún todo está frenado por la falta de compromiso por parte del Gobierno Municipal.

Queremos agradecer a Nuestros Concejales por su compromiso, al Diputado Provincial Alejandro Dichiara por siempre estar predispuesto para con nuestro distrito y al gobernador Axel Kicillof por encargarse de que en los 135 municipios de nuestra Provincia lleguen obras sin importar el color político que gobierne.

Hechos, no palabras y siempre con la verdad‼️. (16-12-22).