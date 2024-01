La TV Pública no transmite el Preolímpico: el fixture de la Selección, que ya no se podrá ver gratis

El ajuste en el gasto de la TV Pública hará que no se puedan ver gratis los partidos de fútbol del Preolímpico Sudamericano sub-23, que arranca este fin de semana en Venezuela y dará dos lugares para los Juegos Olímpicos de París.

La negociación con la Conmebol se empantanó porque Radio y Televisión Argentina (RTA, la empresa que maneja la TV Pública) no está dispuesta a pagar los derechos para transmitir los partidos del sub-23. Mientras que DirecTV compró esos derechos para difundirlos a través de su canal deportivo Dsports.

El miércoles llegó a Caracas la selección dirigida por Javier Mascherano, con Thiago Almada, Valentín Barco y el Diablito Echeverri, entre sus principales figuras, en una zona que competirá con Paraguay, Uruguay, Chile y Perú.

Su primer partido será este domingo, a las 20 contra Paraguay. Y el día anterior comienza el Preolímpico -cuya última edición la ganó Argentina-, con el partido que disputarán Ecuador-Colombia.

Grupos del Preolímpico Sudamericano 2024

Grupo A

Venezuela

Ecuador

Colombia

Brasil

Bolivia

Grupo B

Argentina

Paraguay

Chile

Uruguay

Perú

Fixture de la Argentina en el grupo B

Fecha 1 – Paraguay (21 de enero a las 20).

Fecha 2 vs. Perú (24 de enero a las 20).

Fecha 3: Libre.

Fecha 4 vs. Chile (30 de enero a las 20).

Fecha 5 vs. Uruguay (2 de febrero a las 20). (Clarín). (19-01-24).