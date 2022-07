La terminal cerrada: se suman voces críticas a la medida

Luego de que la escritora Laura Forchetti cuestionara por Facebook a las autoridades municipales por la decisión de dejar cerrada la terminal de ómnibus incluso en días y horarios de llegada de micros, vecinas y vecinos se sumaron a las críticas en las redes sociales.

Este es un resumen de algunos comentarios hechos por usuarios en el Facebook de LA DORREGO:

Gabriela Alejandra Dei Rossi: «Ya lo comente en otras oportunidades…2 chicas de limpieza 8 hs cada una y un sereno 8 hs por la noche. Es re simple. Siempre fue asi. Y la terminal funcionaba de maravillas. Si habia un disturbio se llamaba a la policia. Ahora con la reforma que hicieron…espantosa por mi parte…porque es linda pero poco funcional…es como estan las cosas. Una confiteria encajonada y sin uso…baños dispuestos de manera tal que los pibes borrachos se pasan al de las mujeres….y algun rompepelota tambien…a 2 metros de diferencia….sin gente… separaron todo de tal manera que encerraron a los oficinistas sin ventana…sin ventilacion cruzada… en otro sector y ya no pueden ver que pasa en sala de espera. Antes ayudabamos a cuidarla. Boleteros…Quiosquero…Personal Confiteria…Era posible. Ahora nadie va..no hay confiteria…y hay menos micros…es obvio que rompen todo si nadie los ve!!! Una camara…3 empleados con comunicacion a la comisaria. Es simple. Ninguna terminal esta cerrada. Para eso es terminal. Para abrigar al viajero. Decisión falta…porque empleados sobran. Unica terminal que no podes tomar un cafe con leche…o pedir agua para el mate…o ir al baño!!!! En fin…el no ocuparse de esto ya es capricho….porque la verdad no se entiende…ya la ciudadania lo ha pedido. Con justos motivos».

Maria Susana Such: «Si la gente tuviera un poco más de educación y supieran cuidar lo ajeno estaría abierta la terminal pero la arreglan la abren y la destruyen en 5 minutos es mi humilde opinión tendrían que poner una cámara y el que rompe paga asi se termina todo el vandalismo».

Eze Muñoz: «Maria Susana Such claro y por un par de pelotudos pagan consecuencias todos, te parece justo? Además vos crees que no se puede contratar a alguien para cuidar? De paso se da un poco de trabajo, si las cosas se quieren hacer se puede, solo ponen excusas como esa, porque si nos dejamos llevar por eso de «no lo hacen porque algunos no cuidan y destruyen», no tendríamos nada en dorrego porque paso y siempre va a pasar, solo debe haber más control y gente supervisando, es tan difícil?».

Raquel Ana Yezzi: «Maria Susana Such Vos tenés razón en lo que opinas, pero que sigan teniendo como antes un personal municipal que controle y cuide, además está la cámara. Es una vergüenza que tanto el que espera como el que llega no pueda ni siquiera pasar al baño, eso pasa solamente acá en Dorrego».

Renee Hessy: «La verdad la Sra Laura tiene razón. No conozco los motivos pero es así. Si a eso le sumamos que los domingos te bajas del micro con valijas o no y no hay taxi, vivas dónde vivas a caminar. Pero parece que todos tienen coche y los que usamos el transporte público somos ciudadanos de segunda. Dicho en el lenguaje que quieran pero es así».

Raquel Ana Yezzi: «Verdaderamente es una vergüenza, cuando entra el micro de las 04.20 hs. de la mañana PLUSMAR que viene de Mar del Plata hacia B. Blanca también está cerrada. Hasta hace dos años atrás permanecía las 24 hs. abierta, y de las 23.00 hs. hasta las 06.00 hs. de la mañana había un empleado municipal de sereno y cámara. Así tendría que seguir, como es en todas las Terminales, no puede ser que tanto la gente que espera como la que llega no pueda acceder a los baños».

Estela Vega: «Los viajantes que esperan llegar a la terminal para ir al baño,vergonzoso que pase esto gente sobra para trabajar ya no pongan pretexto que pongan una camara a funcionar..que pasa cada ves mas impuestos y ningun servicio como la gente a ponerse las pilas al igual con los remises».

Rosana Gonzalez: «Una vergüenza. Antes de la pandemia yo viajaba mucho en micro y me quedaba esperándolo adentro, que estaba limpio y calentito. No creo que sea tan difícil encontrar gente para trabajar ahí».

Silvia Colantonio: «Que este hasta las 12 de la noche abierto y sino camara y sino un cuidador (hay tanta gente que necesita trabajar)».

Silvia Alejandra Halberg: «Cómo hacen en otros lados. Tendrá que haber gente que cuide pero como va a estar cerrada».

Pamela Perez: «Explico….vivo desde el año1.973, creo tener conocimiento de la movida de la terminal…del 2010 más o menos, los jóvenes que hay en Dorrego….DESTRUYEN!! la terminal, vienen a los baños a: drogarse, tener sexo,hacer sus necesidades fisiológicas,vomitar,yyy….cuándo están pasaditos de alcohol…y demás, rompen todo!!desde los baños hasta las puertas de entrada..salida…así que agradezcan a esa gente…la decisión de la Municipalidad, y yo!, cómo vecina, fuerte el 👏👏👏👏, sino, si quieren que sea una terminal modelo, cdo pase lo de siempre, háganse cargo, los invito, a limpiar…arreglar…varias veces la comuna dijo lo que gasta cdo varios findes de semanas…a los chikes…se escribe así? chicos/chicas…se sacan y se desquitan con la terminal…repito: vivo desde el año 1.973 frente a dicholugar, creo…poder opinar…no?no tienen idea de lo que es de viernes a domingo, por suerte con esta disposición, la cuadra está tranquila, a no ser…que pretendan que viernes y sábado, este apostado un móvil con 2 efectivos, o los propios inspectores, alguna otra idea 💡? Cómo frenas a los pibes que son cualquiera, CERO RESPETO!pregunten al sereno, van pateando las puertas de las casas…o tiran piedras a los techos, tipo 3/5 de la mañana…etc, educación!! en decadencia».

Tita Gonzalez: «Si los baños están cerrados es porque la gente no cuida nada y rompe todo y escriben todas las paredes aprendan a cuidar las cosas».

Sandra Catalina Fritz: «Es una vergüenza el intendente que tenemos..que vamos a esperar..no le importa nada..».

Mónica Machado: «El estado es garante de derechos. En este caso , el estado municipal. No sólo de brindar servicios sino de controlar y hacer cumplir el buen uso y cuidado del bien público. Es como el vivero ( luces en el piso ) hay ingenieros, arquitectos en el staff y saben de cámaras, alumbrado publico antivandalico, manejo de recurso humanos ! Tranquera en la laguna, aguateros, terminal cerrada y hablan de progreso?». (12-07-22).