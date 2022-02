La sequía y sus consecuencias en los cultivos

Por el ingeniero Gustavo Almassio, asesor privado / Publicado en Infosudoeste

Es para destacar lo que algunos cultivos han resistido por estos días, hemos visto algunos ejemplares que no parecieran estar en plena seca. Esta situación se da gracias a una mezcla entre tecnología y manejo y todo el paquete de ensayos que han hecho los técnicos y los productores.Sin embargo, en muchas regiones, las altas temperaturas y la sequía ya muestran cultivos con señales del daño ya ocurrido.

Por eso, lamentablemente, es prematuro para ser tan optimista, por lo menos en las zonas más productivas. Tal vez en una zona más defensiva, donde uno está esperando permanentemente el problema del déficit hídrico, seguramente en esas regiones se la bancó mejor.

Acá hay varios temas para tener en cuenta: uno es el déficit hídrico habitual en enero. En tal sentido, en algunos campos, como en la zona de Energía de muy buenos campos, es muy difícil de superar porque uno no plantea algo tan defensivo.

¿Por qué se plantearía algo tan defensivo en una zona tan productiva? Y de repente pasa lo que pasa. Esto desde el punto de vista hídrico porque no ha llovido y no se ha recompuesto para nada la humedad.

Pero en el maíz hay otro tema que es el récord histórico de días con altísimas temperaturas. Esto produce muerte de polen produciendo lo que se llama protandria, es decir que no hay sincronización entre la flor masculina y la femenina. Lo que puede producir un corrimiento de granos.

O sea, no es solamente una cuestión de falta de agua, es un extremo de temperatura que se puede producir y se verá en los próximos días.

Después hay zonas donde la densidad no fue alta, pero tampoco fue la ultra baja densidad. En enero he visto maíces como si estuviéramos en mayo, secos. Y también girasoles con problemas, por eso creo que el cultivo que más o menos está en carrera es la soja. El resto va a tener consecuencias complicadas porque no hay que ver solamente el tema del agua, sino también el extremo y los días consecutivos de altas temperaturas, por encima de normal. Esto es algo inédito, por lo cual se verán las consecuencias en los próximos días.

Sobre los cultivos que fueron sembrados temprano, con estas altas temperaturas se puede dar un corrimiento de grano. Es decir, por ejemplo, que abramos un choclo y falte una fila de granos o granos torcidos, fuera de la línea.

Además, puede aparecer una enfermedad que es el Carbón que provoca que en lugar del grano, en el choclo surja una masa carbonosa, como si fuera un pochoclo. Esto también se da cuando hay altas temperaturas porque se tarda en fecundar y ahí entra el hongo.

Después también queda una duda y es cómo sigo con un maíz que tiene una hoja seca hasta la altura del choclo. Yo nunca vi una cosa igual, asique será una cuestión de tiempo para ver hasta donde se la banca el cultivo.

Una cosa es cuando alguien se prepara para algo que es habitual. Esto es como las personas o los productores. Es decir, un productor del sudoeste convive con la sequía por encontrarse en una zona semiárida. Teóricamente está preparado hasta psicológicamente. Siembra más tarde, baja densidad, elije genotipos, etcétera.

Pero en algunos lugares con más productividad teórica por profundidad del suelo o porque normalmente llueve más, no pasa eso. Y está bien, por eso años como estos pasan factura y es ahí donde se nota el efecto fuera de lo común de lo que ha pasado en estos días.

Ahora en los últimos días ha llovido de forma bastante despareja, asique realmente estamos con todas las expectativas.

Inclusive muchos están sembrando sorgo para diferirlo porque me va a dar menos biomasa que sembrándolo en noviembre, pero si tenemos suerte y las heladas llegan lo más tarde posible, vamos a tener verdeos de invierno temprano.

Toda esta situación nos obliga a hacer cambios de estrategias, de ahí la importancia de estar siempre en el lote. (02-02-22).