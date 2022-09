La Provincia exportó por U$S 16.791 millones

La provincia de Buenos Aires fue la que más volumen de exportaciones registró durante el primer semestre del año, con un total de U$S 16.791 millones, seguida de Santa Fe con U$S 10.057 y Córdoba con U$S 6.364. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires exportó un volumen de apenas U$S 137 millones.

En total, el país concretó exportaciones en el primer semestre por un total de U$S 44.378 millones, lo cual significó un 25,5 por ciento más que el mismo periodo del año pasado.

Las exportaciones fueron realizadas principalmente por las provincias de Buenos Aires (48,1%), Santa Fe (28,8%), Córdoba (18,2%), Entre Ríos (2,9%), La Pampa (1,6%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (0,4%).

Respecto a las regiones, la Pampeana lideró las ventas al exterior, con un total de 34.896 millones de dólares, 78,6% del total exportado, lo cual representó un crecimiento de 23,9% respecto al mismo semestre de 2021.

Las exportaciones pampeanas fueron traccionadas por los complejos soja y girasol, y por el crecimiento en el sector cerealero, especialmente los complejos maíz (27,1%) y trigo (104,7%). También impulsaron el crecimiento regional los complejos automotriz (23,7%), petrolero-petroquímico (73,3%), carne y cuero bovinos y lácteos, entre otros.

El 44,8% correspondió a manufacturas de origen agropecuario (MOA); 27,0%, a productos primarios (PP); 23,3%, a manufacturas de origen industrial (MOI); y 4,9%, a combustibles y energía (CyE). Los principales destinos fueron Mercosur, Unión Europea, Asia sudoriental, India y China.

Más atrás quedó la Patagonia, lidarada por la provincia de Chubut, con exportaciones por 4.308 millones de dólares en el semestre, 9,7% de las exportaciones totales, con una suba de 62,6% respecto al mismo período de 2021. Los principales destinos fueron México, Estados Unidso, Canadá, Medio Oriente, Chile, Unión Europea, Suiza y Mercosur. (Infocielo). (08-09-22).