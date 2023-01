«La mejor manera de no dañarse con el sol es exponerse poco»

Andrés Politi, dermatólogo y coordinador de la Campaña Nacional contra el Cáncer de Piel, habló con CNN Radio sobre los cuidados para el verano.

«Machacar desde hace 30 años con esto de prevenir el cáncer de piel sirve. Todas las tercera semana de diciembre se hace una campaña grande en los hospitales públicos para revisar los lunares, y más allá de eso intentamos llevar difusión e información a los medios», explicó en diálogo con Hora 10, de Francisco Olivera.

«El sol causa una cantidad de cosas. Por un lado te broncea, por otro te da endorfinas y te hace sentir bien, y por otro lado te envejece. Eso se llama fotoenvejecimiento. Si ves dos personas de la misma edad y misma etnia, una que ha tomado mucho sol y otra que no, una parece el padre de la otra. La piel se envejece, se arruga y se cae mucho más. Ese es el aspecto antiestético del sol por acumulación», agregó.

No te agrega años ir y quemarte un poco en Brasil, pero sí el tipo que es albañil y se tiene que exponer todo el año al sol. No te envejece una quemazón, sino la exposición crónica.

«Las quemaduras pueden tener riesgos, pero no de envejecimiento. Lo que sí tengo que decir, la mala noticia, es que en lo que tiene que ver con el cáncer de piel, eso trabaja o por acumulación o, aunque no sean tantas, por brutas quemadas, aún esporádicas», explicó el médico.

Según Politi, «el cáncer de piel no es una intelequia: es un lunar, una verruga nueva, una lastimadura que no cura… Es cualquier cosa que persiste después de un par de semanas y que debo preguntarle al dermatólogo, que me dirá si es o no importante. Uno es el primer centinela, el que dice ‘me noto algo raro’. Si vas a esperar a que sangre un lunar, probablemente llegaste tarde».

«La recomendación es la autoobservación. Andá una vez al dermatólogo y que te diga que onda. Si tuviste lunares, quemaduras, un familiar con cáncer de piel, si sos muy blanquito, si tenés actividades al aire libre… Y ahí te dirá cada cuánto tenés que visitarlo», señaló.

Normalmente cuando uno dice de protegerse del sol, el foco principal es evitar el cáncer de piel. Después hay otras circunstancias que no son buenas para la piel, pero que a lo mejor los criterios que sirven para una cosa no sirve para la otra.

«A veces los sarpullidos tienen que ver con el calor y el sol, y eso el protector no te lo cuida. Hay que saber que con el sol viene mucha radiación, y los horarios donde esa radiación está más concentrada, no debemos exponernos», explicó.

Ejemplificó que «de 10 de la mañana a 4 de la tarde deberíamos tratar de salir del sol. Eso en la latitud de Buenos Aires. A nivel internacional podríamos pensar que si la sombra que proyecta nuestro cuerpo es igual o inferior a nuestra altura, deberíamos ocultarnos del sol».

«Todo suma, lo que pasa es que no todo suma de la misma manera. Lo obvio es que la mejor manera de no dañarse con el sol es exponerse poco, pero le queremos buscar la vuelta. Lo siguiente que nos ayuda es estar a la sombra, o llevando una remera o un sombrero. Otra estrategia es el horario, y otra es el protector. Pero se vio incluso que, con el uso de protectores solares, había poblaciones que tenían más cáncer de piel. Y ahí hay varias lecturas: una es que se aplique de manera incorrecta, porque la manera correcta es aplicar mucha cantidad y renovarlo cada dos horas. Otro tema es que por tener protector uno tiene la falsa sensación de que, en vez de quedarnos media hora al sol, nos podemos quedar dos horas», aseguró.

A la hora de hidratarnos no debemos guiarnos por la sed, porque es un sensor que con los años pierde fidelidad.

Además, Politi marcó que «el riñón si pudiera hablar te diría que con tener la cantidad suficiente de agua para eliminar sustancias, está bien. Una medida directa es que con orina clara, el agua es suficiente».

«Si en una hora sobrehidratás el cuerpo y le ponés demasiado líquido, por dilución se pierde la proporción de otras sales, entonces está lo que se llama hiponatremia. Todo tiene su punto justo», cerró. (CNN Radio Argentina). (11-01-23).