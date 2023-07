La Ley de Alquileres se debatirá después de las PASO: cuáles son los proyectos y qué dice cada uno

La Ley de Alquileres es blanco de acusaciones y comentarios desde diversos sectores. Por un lado, inquilinos y legisladores del campo popular defienden la normativa actual y apuntan a mejorarla bajo la premisa de que es una base de derechos para el sector más vulnerable. Por otro, las cámaras inmobiliarias y propietarios, en tándem con los diputados y senadores de Juntos por el Cambio, buscan derogar la normativa y dejar sin marco regulatorio un elemento tan central como el acceso a la vivienda.

Esto quedó más que claro en la sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles, cuando el legislador macrista Hernán Lombardi, en un giro electoralista del debate, pidió la incorporación al temario de la ley de alquileres y su derogación, que no tiene dictamen ni acuerdo. Esta no es la primera vez, ni posiblemente será la última, en el que desde la oposición piden a viva voz terminar con una ley que los propios inquilinos señalan como “mejorable” y que, destacan, les otorga un piso de derechos que antes no tenían.

En este contexto, y teniendo en cuenta los largos años desde los que esta ley, aprobada en 2019, viene siendo señalada, surgieron varios proyectos para modificar esta resolución, sobre todo con el foco puesto en los puntos más complicados, como la actualización de los precios, el plazo de los contratos y el incentivo a propietarios para volcar viviendas al mercado.

Se trata de un asunto clave, sobre todo si se tiene en cuenta que en Argentina hay entre 7,5 y 9 millones de inquilinos. Y que, por el avance de los alquileres temporales, según las inmobiliarias, en este último año y medio cayó entre un 30 y un 50 por ciento la cantidad de propiedades destinadas al “largo plazo”. Es decir, más demanda frente a una oferta cada vez más reducida y sectorizada.

Los principales proyectos

A mediados de 2021 los diputados del Frente de Todos firmaron el dictamen de un proyecto para modificar la Ley de Alquileres cuando, al mismo tiempo, desde Juntos por el Cambio y los bloques del «medio» apoyaron otro proyecto. Pero, ¿cuáles son las diferencias?

Mientras que la idea oficialista es promover una serie de incentivos fiscales para que, por ejemplo, los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen impositivo general si tienen alguna propiedad en alquiler, o contemplar una reducción en el pago de bienes personales, la oposición propone reducir y regresar el contrato a dos años, un ajuste acordado libremente entre las partes y una actualización consensuada que puede ir de tres meses a un año. Básicamente, dar por tierra la vieja ley y no dejar casi ninguno de sus pilares de pie.

Además, se suma una tercera alternativa, de la diputada del Frente de Todos Gisela Marziotta, quien propuso la creación de la Cámara Nacional de Alquileres, una política de vivienda que existió durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. De esta manera, la norma crearía un ente autárquico para la gestión de los alquileres, fijaría precios máximos de los alquileres y establecería el índice de ajuste anual de los contratos.

Otros proyectos de ley presentados

El PRO, por su lado, con el proyecto con expediente Nº 1242-D-2023, con Hernán Lombardi a la cabeza, va en la misma dirección.

Por su lado, la Coalición Cívica, con firma de Mariana Stilman, propone en el proyecto 0180-D-2023 reducir de tres a dos años el mínimo para los contratos de alquiler.

Desde el espacio de Evolución Radical, con Alejandro Cacace como firmante, presentaron la iniciativa 2324-D-2022 “de incentivos fiscales en locaciones de inmuebles con destino casa-habitación”

El diputado del PRO Alberto Asseff, el proyecto con número de expediente 1326-D-2023 propone ir un paso más allá, derogar la Ley de Alquileres y facilitar los procesos de desalojo para que sean “más ágiles, concretos y sencillos”.

La iniciativa de la senadora del Frente PRO, Guadalupe Tagliaferri, propone en el proyecto con expediente 0779-S-2023 derogar la Ley de Alquileres.

También en el senado, la santacruceña de Unidad Ciudadana, Ana María Ianni, presentó un proyecto de ley, 0208-S-2023, con el fin de regular los alquileres temporarios en el país.

Marilú Quiroz, diputada del PRO por Chacho, presentó a su vez una iniciativa, 4307-D-2022, para modificar la Ley de Alquileres y precisar que todos los contratos deben ser establecidos en pesos argentinos y no en otra moneda como dólares. (Página 12). (09-07-23).