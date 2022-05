La emoción entibió el aire en el acto homenaje a Rubén Alvarez y Omar Cisneros

Por Gustavo Ariel Blázquez / Prensa MCD

El intendente Raúl Reyes presidió el acto que en homenaje a Rubén Alvarez y Omar Cisneros quienes perecieron en el hundimiento del Crucero A.R.A General Belgrano, se realizó esta mañana en la Plaza Rubén Alvarez del Barrio Islas Malvinas.

Luego del izamiento de la Bandera y la entonación del Himno Nacional, habló el presidente del Consejo Escolar, Juan Paez quien en el inicio de su alocución se refirió a aspectos históricos relacionados con el Crucero Belgrano acontecidos en aquel 1982 durante el conflicto del Atlántico Sur.

Dijo Paez: «El 2 de mayo de 1982 a las 16:01 hora argentina, el Crucero ARA General Belgrano fue alcanzado por torpedos del submarino nuclear inglés HMS Conqueror, produciendo el hundimiento y la pérdida de 323 vidas de marinos argentinos; casi la mitad de todos los caídos en el conflicto de Malvinas; convirtiéndose en la peor tragedia de la Armada Naval Argentina. Este hecho marcó un antes y después en la guerra de Malvinas, ya que generó polémica en ambos países porque el ataque se dio fuera del área de exclusión establecida por el gobierno británico. Dentro de los 323 héroes se encontraban dos dorreguenses, Rubén Horacio Alvarez y Omar Santiago Cisneros, quienes perdieron la vida en aquel ataque y dentro de los 770 sobrevivientes se encontraba otro dorreguense, Osvaldo Battista.»

Más adelantes el presidente del Consejo Escolar manifestó que: «Debemos lograr que estas fechas no sean solo para recordar un acontecimiento más en el almanaque de las efemérides, sino que sea un día para rendir homenaje, a nuestro héroes, veteranos y soldados continentales de Malvinas como se lo merecen, a los que están y a los que ya no nos acompañan».

Luego, Juan Paez en otro segmento de su alocución reprodujo un fragmento de la última carta enviada por Rubén Alvarez hace 40 años. «Deseo Volver a verlos pero sepan que quiero voluntariamente que este problema se arregle de cualquier forma y aunque no sé rezar pido a Dios que no se tengan que lamentar más bajas…». Al respecto, Paez dijo: «Tanto estas palabras como la actualidad misma nos demuestran que la herramienta para resolver conflictos no es la guerra, ésta sólo trae miseria y la pérdida irreparable de vidas, las cuales muchas veces se ven truncadas demasiado pronto, como la de nuestros jóvenes en Malvinas». «El reclamo de la soberanía sobre las Islas Malvinas debe continuar desde el gobierno argentino por los canales que correspondan para así de esta manera honrar a todos quienes de una forma u otra lucharon por nuestras islas.»; por último, subrayó con énfasis: «Las Malvinas son y serán siempre Argentinas!».

En la continuidad del acto el intendente Raúl Reyes y familiares de Rubén Alvarez y Omar Santiago Cisneros colocaron una ofrenda floral al pie del monolito que los recuerda; luego de ello, alumnos de la Escuela Nº:21, cuya Biblioteca lleva el nombre de Rubén Alvarez, y como corolario de un trabajo llevado a cabo durante estos días, leyeron el texto de la última carta que Rubén Horacio Alvarez escribió a su familia.

El emotivo acto culminó con la entonación de la Marcha de las Malvinas. (02-05-22).