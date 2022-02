La diputada Abigail Gómez (Juntos) presentó un proyecto para que se construya una autovía entre Dorrego y Bahía

Un proyecto para que el Poder Ejecutivo bonaerense interceda ante el ministerio de Obras Publicas de la Nación para que se inicie y finalice la obra de construcción de la doble vía del tramo de la ruta nacional 3, en el tramo que comunica Bahía Blanca con Coronel Dorrego, fue presentado hoy en la Legislatura provincial.

Además, se solicita que se comiencen a resolver los graves problemas de seguridad vial en la intersección de las rutas 3 y provincial 113, en el acceso a la localidad de Pehuen Co.

El proyecto, que tiene a la diputada provincial Abigail Gómez (Juntos) como autora, recuerda que en el último fin de semana se dio una gran cantidad de accidentes de tránsito en estos sectores, “en el tramo comprendido entre las ciudades de Bahia Blanca y Coronel Dorrego, y asimismo, gran parte de ellos, en cercanías del cruce con el acceso a la localidad de Pehuen Co”.

Por ello, consideró que “resulta necesario y urgente que se adopten medidas para mejorar la seguridad y agilizar la circulación de los vehículos.”

“Al momento de realizar las solicitudes de solución ante el ministerio de Obras Públicas y Vialidad Nacional, se nos informa que la obra se encuentra pendiente y que por eso no se realizan medidas tendientes a resguardar la seguridad en el acceso (a Pehuen Co), pero no hay indicios de su inicio”, se explica.

El texto brinda también detalles sobre las estadísticas de visitantes a las localidades turísticas, así como los índices de siniestralidad acontecidos en dicha ruta.

“No solo esta ruta es utilizada por una gran cantidad de personas en la época estival, sino que también conecta al sur de la Argentina con una de las posibles vías a Buenos Aires”, se explica.

Al respecto, se recuerda que entre diciembre y febrero el acceso a Pehuen Co cuenta con personal policial asignado al distrito de Coronel Rosales para el Operativo Sol, “ante la concreción de la obra de ingreso seguro a la localidad balnearia, no existiría la necesidad de ocupar tanta cantidad de personal”.

Por último, la diputada puntaltense recordó que esta es una problemática que tiene ya varios años.

“Con el paso del tiempo, destinos turísticos como Pehuen Co y Monte Hermoso toman cada vez más relevancia en el mapa turístico. El ministerio de Obras Públicas de la Nación debe invertir en las rutas del sur de Buenos Aires, que se han convertido en un polo importantísimo para el desarrollo productivo y turístico de nuestra provincia y del país”, finaliza.

Un poco de historia

A fin de abril pasado, el ministerio de Obras Públicas de la Nación declaró de Utilidad Pública y Sujeto Expropiación de todos los inmuebles o terrenos lindantes a la ruta nacional 3 entre Coronel Dorrego y Las Oscuras, lo que supone la primera instancia necesaria para poder llevar adelante el proyecto de construir una doble trocha en ese trayecto.

A partir de la decisión, desde Vialidad Nacional comenzaron a trabajar en los convenios para la compra de los terrenos lindantes a la traza de la ruta.

La obra forma parte de un proyecto general que permitirá una mejora del transporte terrestre de cargas y pasajeros en los sectores prioritarios de la red nacional que vincula a la Argentina con los países del Mercosur y, en particular para este corredor, para facilitar conectividad con el puerto de Bahía Blanca.

El tramo comprendido es de poco más de 42 kilómetros y se encuentra íntegramente en el distrito de Coronel Dorrego: inicia en la intersección con la ruta provincial 72 y culmina justo antes del puente de Las Oscuras, incluyendo la rotonda de acceso a Monte Hermoso y el puente sobre el arroyo Las Mostazas. Ninguno de los terrenos comprendidos tienen edificaciones de importancia; todos se utilizan para producción agropecuaria. (La Nueva.). (02-01-22).