Kreplak: “Si no aparece nada raro, la pandemia no va a volver a ponernos en condiciones extraordinarias”

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, analizó el escenario actual de la pandemia y subrayó que gracias al avance del plan de vacunación, el virus SARS-CoV-2 ya no significa una amenaza como en 2020. En ese sentido, recomendó a las personas que completen sus esquemas de dosis de vacunas y refuerzos y expresó que “si no aparece nada raro, el comportamiento del virus no va a ponernos en condiciones extraordinarias”.

Sobre la necesidad de hisopar a todas las personas que tengan síntomas para llevar un control del comportamiento del coronavirus, el ministro expresó que “el objetivo de la pandemia cambió” y ahora “se busca tener a la mayor cantidad de la población vacunada”.

En ese sentido, recomendó que cualquier persona que tenga dolor de garganta, fiebre, tos o pérdida de gusto y olfato “se aísle hasta cinco días o lo que duren los síntomas”.

En diálogo con el programa Rayos X, por Radio 10, Kreplak remarcó que “se está vacunando bien, a un número muy elevado”, y confirmó que “los vacunatorios están abiertos de lunes a viernes, y los fines de semana se les da prioridad a las postas itinerantes”.

Recordó además que las vacunas son libres para todos los mayores de 18 años, hasta la cuarta dosis, y federales, por lo que cualquier persona puede vacunarse en territorio bonaerense.

Consultado acerca de si hay que respetar un período de tiempo para aplicarse el refuerzo luego de tener Covid-19, el ministro dijo que “ahora se recomienda dejar pasar 14 días para darse el refuerzo o dos semanas, no como antes que se recomendaba más tiempo”. (DIB) (06-06-22).