Kicillof envía a la Legislatura un RIGI bonaerense: «Voy a hacer todos los esfuerzos para que la inversión quede en Bahía Blanca»

En el marco de una renovada polémica con el Gobierno nacional por el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) y la locación de la planta de gas licuado, el gobernador Axel Kicillof anunció este lunes que enviará a la Legislatura un proyecto de ley sobre un régimen de fomento para inversiones estratégicas, una suerte de “RIGI” bonaerense con el que buscará adecuar la normativa provincial a las necesidades de inversores de gran magnitud.

El anuncio se produce en el marco de una suerte de ultimátum de condiciones por parte de YPF para terminar de definir si el desarrollo del proyecto de GNL se emplazará en el puerto de Bahía Blanca o en Río Negro, entre las que se destacan la adhesión al RIGI que sancionó el Congreso y aún no reglamentó el Ejecutivo. “Sería insensato que tomemos una definición sobre un proyecto que no conocemos”, dijo Kicillof.

En conferencia de prensa, el gobernador informó que le envió una carta al Ejecutivo nacional en respuesta a esas presiones. “En la carta comento que como muchas de las cuestiones solicitadas involucran leyes, hemos resuelto enviar un proyecto a la Legislatura para un Régimen provincial de fomento de inversiones estratégicas, a través de la cual pretendemos englobar varios de los requisitos que presentan las compañías para llevar adelante el proyecto de GNL en Bahía Blanca”, explicó. “Entre ellas, ofrecemos estabilidad tributaria por un periodo similar al que ofrece el régimen nacional”, indicó.

Y agregó: “En primer lugar, muchas de las consultas que nos hace (YPF) exceden las atribuciones del Poder Ejecutivo provincial, ya que incluyen leyes que debe tratar la Legislatura y decisiones que deben adoptar el municipio de Bahía Blanca y el consorcio de administración del puerto”.

Además, sostuvo que desde la administración provincial pidieron una solicitud formal de los detalles del programa al Gobierno nacional: “No conocemos los tiempos, el cronograma, las etapas ni los beneficios económicos para la provincia y para Bahía Blanca. Requerimos información a través de 16 puntos. Hoy nos piden que tomemos una resolución ‘ya, ya, ya’, pero no podemos hacerlo sobre un proyecto que no conocemos. Sería insensato”.

El gobernador reclamó además que el Gobierno trate el asunto con “seriedad” y que “no se haga politiquería barata” con el tema. “No solo lo hemos manifestado, hemos también demostrado nuestro interés en innumerables comunicaciones y reuniones con todos los actores involucrados, e incluso con un decreto que establece que esta inversión es de interés provincial. Por más que sigan chicaneando, nosotros vamos a seguir trabajando con seriedad porque se trata de un proyecto determinante y estratégico para Bahía Blanca, su puerto y nuestra provincia”.

En ese sentido, consideró que “la inversión para la construcción de una planta de GNL se ha banalizado hasta parecer una especie de competencia entre jurisdicciones. Aquí no hay ningún ultimátum: estamos ante una de las inversiones más importantes de la historia argentina y, como tal, debe tratarse con seriedad, prudencia y discreción”, dijo.

Sobre la disputa con Río Negro por la locación de la planta, señaló: “Formalmente no estamos hablando con el gobernador, me he cruzado de manera casual con el vicegobernador hace unas semanas en la AMIA cuando estuvimos en un acto donde invitaron a todas las provincias a participar. No tengo nada que comentar al respecto, solo reforzar nuestra confianza de que tanto YPF como Petronas van a trabajar con total profesionalismo evaluando la conveniencia de la localización del proyecto”.

La historia de la planta

Kicillof volvió a contar que la planta de GNL era un proyecto originalmente pensado para la provincia de Buenos Aires, puntualmente en Bahía Blanca, y que trabajan en él desde 2017.

“Este no es un proyecto que comenzó hace seis meses, al contrario, inició prácticamente con la recuperación de YPF en 2014. Luego, en 2017 autoridades de YPF y de Petronas, la empresa estatal de Malasia, se pusieron en contacto con el puerto de Bahía Blanca, el polo petroquímico más importante del país”, indicó.

En ese sentido, recordó que “se realizaron innumerables reuniones y, en septiembre de 2022, se anuncia oficialmente la inversión para realizar la planta de GNL en Bahía Blanca. A pesar de todo ese trabajo y de las inversiones ya concretadas, con el cambio de Gobierno nacional a fines del año pasado comienza una discusión acerca de la localización del proyecto”.

Y concluyó: “Hoy la pelota está del otro lado. Esperamos una respuesta y dejamos algo en claro: este Gobernador va a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que se pueda concretar esta inversión en Bahía Blanca”. (DIB). (16-07-24).