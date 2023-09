Juegos Bonaerenses: resultados del primer día de competencia en Mar del Plata

Soledad Acosta, subdirectora de Deportes, informó los resultados del día sábado 16 en Mar del Plata:

Tejo Masculino. Victoria de Manuel Aranda y Orlando Gerez frente a Rojas

Tejo mixto. Silvia González y Marcelo Zaragoza fueron derrotados por Alvear

Handball sub 18. Dorrego 16 – Cañuelas 12

Handball sub 14. Dorrego 13 – San Miguel 23

Handball sub 16. Dorrego 25 – La Matanza 29

Fútbol 5. Dorrego 5 – Lezama 1

Fútbol Playa sub 16 masculino. Dorrego 4 – Daireaux 3

Fútbol Playa sub 18 femenino. Dorrego 10 – Tres Lomas 3

Softbol sub 14 femenino. Dorrego 5 – San Antonio de Areco 16

Softbol sub 14 masculino. Dorrego 10 – San Antonio de Areco 25

Softbol mixto. Dorrego fue derrotado por Chascomús

Softbol sub 18. Dorrego 2 – Vicente López 10

Vóley sub 18. Dorrego fue derrotado por Vicente López

Pelota. Dorrego fue derrotado por Bahía Blanca.

Tenis sub 14 femenino perdió 0-2 contra Tigre

Tenis doble sub 14 masculino. Dorrego 0 – Partido de la Costa 2

Atletismo

Lanzamiento de bala: Grecia Carrera – Medalla de bronce

Lanzamiento de jabalina sub 14 masculino. Marcos Yezzi 21,75m – puesto 13.

Lanzamiento de jabalina sub 14 femenino. Xiomara Camargo 19, 26m, puesto 12.

Salto en largo: Gabriel Espinoza 8° Puesto

Lanzamiento de pelota de softbol, Manuela Pérez 5° puesto.

100m. Nicolas Prado puesto 14

100m. Zaira Villarreal puesto 14.

Tenis de mesa sub 14 masculino. Victoria de Tobías Bilbao (3) frente a Las Flores (2)

Taba. Raúl Simón – continúa en instancia de clasificación.

Lotería. Silvia Farret – continúa en instancia de clasificación. (16-09-23).