Juegos Bonaerenses: las y los clasificados a Mar del Plata en tenis

🎾Se disputó este martes en Tres Arroyos la etapa regional de los Juegos Bonaerenses.

💪Fueron ganadores y ganadores en representación de nuestra ciudad y clasificaron a las finales de Mar del Plata Malena Grifol (sub 14), Pilar Zarzoso (sub 16) Josefina Murrie y Camila Blázquez (dobles), Julia Matti (sub 18), Francisco González, (sub 14), Marcos Hollender (sub 16) y Tomás Abalos sub 18: tomas Abalos. El entrenador es Julián Colantonio. (03-07-24).