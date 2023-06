La subdirectora municipal de Deportes, Soledad Acosta, confirmó que comenzará la etapa local juveniles de Juegos Bonaerenses 2023.

👉El jueves 8 en el Polideportivo a las 9, Futsal sub 14, sub 16 y sub 18.

👉Viernes 9 en el Polideportivo, a las 9, Futsal Final sub 14, semifinal y final sub 16 y 1ub 18 y a las 9:30 Futbol 5 femenino sub 16. (03-06-23).