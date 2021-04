Juancito Ayerbe fue “El Delegado” del fútbol

Por César Mc Coubrey

El sábado falleció en Bahía Blanca Juan Héctor “Juancito” Ayerbe, que en Dorrego fue empresario hotelero, pero para el mundo deportivo fue un dirigente inolvidable del básquetbol, pero, fundamentalmente, el representante de Independiente en la Liga de Fútbol.

Hace muchos años dejó nuestra ciudad y se vinculó a Olimpo, al que le aportó conocimientos y pasión.

Era “el delegado”, aquel que sostenía, defendía y, muchas veces, conseguía éxitos deportivos en la mesa de la Liga de Fútbol más allá del resultado en el campo de juego. Fue temido y, por qué no, admirado por sus colegas por sus conocimientos y eso generó que muchos fueran sus discípulos y a prueba de derrotas “en los papeles” aprendieran y no dejaran huecos reglamentarios que a Juancito no se le pasaban.

Fue un “pícaro”, alguien que sin ponerse los cortos disfrutaba sus goles en la entidad rectora de nuestro fútbol; alguien a quien en la tribuna y ante una derrota se le preguntaba ¿Juancito, el martes se puede ganar en la Liga? Los más veteranos hinchas del rojo recordarán esta consulta y los simpatizantes del rival de turno seguramente más de una vez se habrán preguntado ¿Y si Juancito nos gana? Quizá lo anecdótico supere su real dimensión de dirigente trabajador y conocedor de los vericuetos legales, pero estoy seguro que la noticia de su muerte servirá para que muchos dirigentes, jugadores y aficionados de otrora en este triste momento lo recuerden y a la distancia rememoren algunas de sus muchas travesuras. (18-04-21).