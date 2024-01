Juan Chalde: «Las expectativas (para la temporada en Marisol) son buenas»

En una entrevista con el diario La Voz del Pueblo de Tres Arroyos, el intendente de Coronel Dorrego, Juan Chalde, habló del cierre de año que tiene su administración municipal. También opinó sobre el impacto de las medidas del gobierno nacional, del ajuste propuesto por el gobernador Axel Kicillof en la provincia y de las obras pendientes en el distrito con fondos del gobierno bonaerense.

-Cómo termina Coronel Dorrego el 2023? Incluyendo la situación económico financiera?

-El distrito termina el año con una administración ordenada, con las cuentas equilibradas pero muy –muy- ajustada la situación financiera producto de que los gastos fueron incrementándose producto de la gran inflación del año y que los ingresos no acompañaron de la misma manera. Así que llegamos ajustadamente pero cumpliendo con todos los compromisos estrictamente.

-Cómo es el 2024 que proyecta para el distrito?

-Al año lo proyecto dentro del contexto que está viviendo el país con los grandes cambios que se han propuesto desde el gobierno nacional. Con muchas restricciones desde el aspecto financiero, (que) seguramente se va a notar en la caída del poder adquisitivo de la mayoría de las personas. Entonces, lo que pensamos hacer es estar cerca de las todas las necesidades, estar muy ordenados y muy encima de todas las erogaciones del municipio, y apelando a la mayor creatividad para poder hacer la mayor cantidad de cosas con los pocos recursos como tenemos. Y apuntando a hacer actividades beneficiosas para los que menos posibilidades tienen de valerse por sí mismos, desde lo económico y social.

–¿El cambio del gobierno nacional, con sus primeras medidas, afectó el mandato que está comenzando?

-Nos está afectando en este momento en la medida de que al no haber presupuesto nacional y provincial nosotros empezamos con un alto nivel de incertidumbre, con algunos temas no resueltos como la estimación de coparticipación, la existencia o no de Fondo Educativo para el año que viene; y el anuncio de que no habrá obras nuevas nos hace pensar que tal vez tengamos que esperar un poco para iniciar algunas, pero sí esperamos continuar con las que están en marcha.

-¿Qué opina de la suba de impuestos que impulsa la Provincia?

-Parecía haber algunos topes demasiado elevados, con algunas partidas que podían subir hasta el 300 por ciento, pero eso se modificó en el tratamiento –este jueves- y al haberse establecido un tope máximo de 200 por ciento en los aumentos pasan a tener la razonabilidad de estar cercanos a los índices de inflación con que seguramente 2023 va a terminar, en alrededor del 160 por ciento. Así que está dentro de lo razonable.

¿Gestionó la continuidad de obras en ejecución con la Provincia?

Con la provincia sí hemos gestionado la continuidad de las obras que están en ejecución. Las primeras respuestas han sido favorables. Lógicamente la Provincia se está acomodando a esta nueva gestión, así que las conversaciones más firmes se darán seguramente alrededor del 10 al 20 de enero para tomar mayores precisiones sobre el tema.

¿Tiene vínculo con el gobierno nacional, ha podido tener alguna primera reunión con alguno de sus funcionarios?

-Con algún funcionario del gobierno nacional hemos tomado contacto y debido a que tanto ellos como nosotros nos estamos acomodando al inicio de la gestión, hemos quedado en tener las conversaciones pasados los primeros días de enero.

-¿Su gobierno analizó la realización de la próxima edición de la Fiesta del Olivo, o considera suspenderla por el contexto económico?

-La decisión nuestra es llevarla a cabo. Dado el contexto económico apelaremos a la mayor creatividad posible para poder hacer una muy buena fiesta sin perder el objetivo central de potenciar la producción olivícola del distrito que es la mejor de la provincia y está a primer nivel en el país. Y buscaremos las formas de poder financiarla, pero la decisión hoy es hacerla.

-Qué expectativas tiene con la temporada de verano, cómo es el nivel de reservas en Marisol?

-Las expectativas son buenas, lógicamente el contexto económicamente puede hacer que afloje un poquito pero sin embargo tenemos buenas expectativas y nos estamos preparando para prestarles buenos servicios a los turistas. Y este fin de semana de fin de año hay un interesante nivel de ocupación así que esperamos que tal vez no sea la temporada que más explote -como la pasada- pero que sí que sea buena en cuanto al arribo de turistas. (La Voz del Pueblo). (03-01-23).