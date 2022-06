Juan Carlos Chalde a Ecos de mi ciudad: «A los que nos apasiona la gestión nos gustaría, en algún momento, ejercer el cargo de intendente municipal»

Por Pablo Javier Marcó

-¿Qué actividades políticas desarrollaste desde que dejaste la función como director provincial de Zonas Francas?

Después de terminar mi función en la Dirección Provincial de Zonas Francas he seguido haciendo política como militante de la U.C.R., a nivel regional con los legisladores provinciales y en el 2021 fui electo Convencional Provincial.

– ¿Cómo analizás la actualidad del país y del distrito?

-La actualidad del país la veo muy compleja. En principio, porque tenemos un sector muy amplio de la población en situación de vulnerabilidad social y económica y no veo un horizonte que nos permita pensar que esto va a mejorar a corto plazo. Si bien la economía muestra índices de crecimiento en este año se debe tener en cuenta que partimos de un nivel muy bajo al que caímos en 2020. El otro elemento sustancial es la dificultad que tiene el gobierno actual para poner en marcha políticas públicas por falta de capacidad y, además, por las divisiones internas que atraviesa hoy el Frente de Todos. Los principales problemas son, a mi criterio, la inflación, la caída en la calidad de la educación, y el deterioro en la cultura del trabajo. Los tres factores perjudican muchísimo más a los sectores más vulnerables de la sociedad. El distrito de Dorrego se encuentra inmerso en esa realidad nacional pero la situación social y la inseguridad muestran un nivel menor de complicación que los grandes centros urbanos. No digo que no hay necesidades, las hay, pero tenemos una mayor contención y además la población de Dorrego es muy solidaria y colabora de distintas formas para paliar en parte esas situaciones. Las instituciones cumplen una gran labor en ese aspecto.

– ¿Cómo evalúas la gestión del intendente Raúl Reyes? ¿Cuál es, a tu criterio, lo mejor de la gestión y qué cosas debería mejorar o corregir?

-La gestión del intendente Raúl Reyes ha seguido la línea de los anteriores intendentes radicales de austeridad, trasparencia y manejo muy ordenado de las cuentas públicas, lo cual da una gran tranquilidad a la población. En su primer mandato pudo desarrollar obras importantes de infraestructura como la urbanización del barrio Automóvil Club, la remodelación del centro de la ciudad cabecera, la ampliación de servicios en el Balneario Marisol, por citar algunas de gran importancia. El segundo período se vio afectado como todo el país por la pandemia la cuál alteró todos los planes y marcó el ritmo de las acciones de gobierno durante casi dos años. La gestión en ese aspecto junto a su equipo de Salud fue muy buena, seria, profesional y responsable. Actualmente ya se va retomando el ritmo normal de trabajo y gestión. Destaco la actividad cultural y la muy buena fiesta provincial del olivo realizada en abril, dándole continuidad al apoyo municipal a la olivicultura, actividad que sigue creciendo a paso firme en nuestro distrito.

– El intendente Reyes declaró públicamente que tiene las mismas posibilidades de participar que cualquier otro hombre o mujer del radicalismo local en las elecciones del año que viene. ¿Crees que debería ir por su tercer mandato consecutivo?

-Es un derecho que tiene el intendente ya que la ley que limitaba a dos mandatos se modificó en diciembre. La decisión de intentarlo es exclusiva de Raúl.

-¿Te gustaría ser nuevamente a vos candidato a intendente?

-Nunca fui candidato a intendente a pesar de que hace muchos años que estoy en la actividad política. Creo que a todos los que tenemos compromiso con el distrito y nos apasiona la gestión nos gustaría, en algún momento, ejercer el cargo de intendente municipal.

– En caso de que haya más de una personas con intenciones de candidatearse, ¿cuál crees que es la mejor manera de definir al postulante del partido a intendente?

-Dentro del radicalismo dorreguense y también con los otros partidos que integran la coalición Juntos por el Cambio hemos tenido un buen nivel de diálogo para buscar la mejor manera de elegir nuestros candidatos. Creo que el año próximo nos encontrará nuevamente trabajando con esa premisa.

¿Descartás una interna en las PASO?

-Faltando más de un año para la fecha de las PASO de 2023 no se puede afirmar ni descartar nada. La U.C.R. ha ratificado en su Convención del pasado viernes su decisión de integrar la coalición Juntos por el Cambio, puede ser que ser que se incorpore algún nuevo espacio así que hay muchas alternativas posibles, que pueden influir en el armado de los distritos. En definitiva la que va a decidir es la gente.

– ¿Qué crees que le podrías aportar al distrito si fueras electo intendente?

-Esta respuesta la vamos a reservar para el momento que se plantee la opción cierta de que pueda ser candidato. Hoy todavía falta mucho. (Ecos de mi ciudad). (03-06-22).