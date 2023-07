Escrito en Facebook por Néstor Machiavelli

Alvaro Alsogaray inmortalizó la frase “hay que pasar el invierno”, que puesta en contexto, era un llamado, una metáfora a aguantar los costos de un ajuste, con la esperanza que sobrevendrán tiempos mejores.

Hoy el llamado es a la inversa: invierno, no te vayas, quedate todo lo que puedas.

Aclaro, no soy amigo del invierno, prefiero las estaciones cálidas, pero el verano que se viene asusta y me quedo corto en el adjetivo que utilizo para no ser tan alarmista.

Los medios locales e internacionales confirman que estamos en el horno. Y no es metáfora sino describe lo que sucede en la realidad.

Esta es la síntesis de hoy:

-En Sonora, el pueblo históricamente más abrasador de México, enfrentan temperaturas máximas de entre 44º y 46º en plena ola de calor.

-Debido al centro anticiclónico sobre el continente africano, para los próximos días Europa espera una nueva ronda de temperaturas extremas que podrían superar los 48°C.

-La escasez de agua en Uruguay es un ejemplo que despierta las alarmas por

crisis hídrica pone en jaque presente y futuro del planeta. En el mundo se calcula que 2.200 millones de personas carecen de acceso a fuentes de agua potable. De dónde proviene el recurso y qué podría suceder si algún día se acaba. El proyecto de desalinizar los océanos como alternativa.

-En Roma el termómetro podría llegar hasta 43°C el martes y en Cerdeña casi 49°C; las mínimas también son altas, alrededor de 20°C, por lo que movilizaron los dispositivos médicos en todo el país

-Una ola de calor proveniente de África se cierne sobre la península de Italia y sus islas, y en los próximos días se podrían romper varios récord históricos de temperatura.

-La isla de Cerdeña también se encamina a marcar un nuevo máximo que supere los 48,8°C alcanzados el 11 de agosto de 2021, que es la temperatura más alta registrada en Europa.

-La ola de calor que golpea a toda Europa se sintió también en Grecia. La Acrópolis de Atenas, uno de los lugares turísticos más visitados del mundo, anunció este sábado que permanecerá cerrada en las horas más calurosas del domingo, por tercer día consecutivo, en momentos en que Grecia sofoca bajo una ola de calor que en algunas regiones toca los 40ºC.

-En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu fue trasladado de urgencia el sábado a un hospital después de sentirse mareado, dijo su oficina, y agregó que parecía que el veterano líder israelí sufrió de deshidratación por el calor.

-En 2022, el calor en Europa provocó la muerte de 60.000 personas, con 18.000 víctimas fatales en Italia, el país más afectado, según un estudio publicado en la revista Nature Medicine.

—

Aquí en Argentina con las elecciones en marcha, las consecuencias del cambio climático no están en la agenda de debates, no es tema de campaña.

Alguien comparó esta negación de la realidad con los pasajeros que van a bordo en un cohete a tres mil kilómetros por hora que está a punto de estrellarse contra la montaña y ellos adentro discutiendo las bondades de la nave, si es mejor la nafta súper o la especial… (16-07-23).