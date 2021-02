Inscripción para aspirantes a portero y peón de cocina: hasta mañana se recepciona la documentación

El Consejo Escolar recordó el procedimiento aplicar para la inscripción en el listado de aspirantes a portero y peón de cocina año 2021.

Este es el comunicado:

1. Se considerarán automáticamente inscriptos los aspirantes que constan en el LISTADO 2020, estableciéndose que no se incorporarán nuevos aspirantes.

2. Únicamente se actualizará el puntaje de los aspirantes inscriptos en los siguientes casos:

✅ Aquellos aspirantes que presenten capacitaciones certificadas a diciembre de 2019 únicamente.

✅Por servicios prestados que tengan origen en designaciones anteriores a la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.

3. Se considerará como presentada toda la documentación respaldatoria que los aspirantes hayan adjuntado en su inscripción para el listado 2020. NO DEBIENDO SER PRESENTADA NUEVAMENTE.

4. La entrega de la documentación mencionada en el punto 2 será recepcionada desde el 15 de enero al 7 de febrero del corriente, vía email escaneada en formato PDF (completa y legible) a la casilla ce023@ abc.gob.ar (ASUNTO: Actualización Documentación Listado Aspirantes 2021) Para aquellos casos en que no fuera posible ser remitida por esta vía #EXCEPCIONALMENTE deberá entregarse por mesa de entrada en el Consejo Escolar.

5. Concluidos los plazos legales será exhibido el #ListadoProvisorio para el año 2021 en sede de Consejo Escolar Coronel Dorrego y a través de la plataforma de la DGCYE. (04-02-21).