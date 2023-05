Independiente y Ferroviario le darán vida a otra edición del clásico de la ciudad

Independiente y Ferroviario protagonizarán hoy domingo -desde las 15- el partido saliente de la novena fecha del Torneo Unión Regional Diego Armando Maradona.

El equipo rojo llega invicto al compromiso, con 19 puntos, mientras que el aurinegro, de campaña irregular, reúne 12 unidades, 3 de las cuales las obtuvo en el escritorio después de que prosperara la protesta por la indebida inclusión de un jugador de Independiente de Coronel Pringles (en la cancha había ganado el «Lomo Negro» 1-0).

EL RESTO DE LA PROGRAMACIÓN: Porteño vs. Atlético, Alumni vs. Alem, Almaceneros vs. San Martín, Villa Rosa vs. Independiente CP, Pelota vs. Divisorio, Suteryh vs. Ventana. Libre Progreso.

POSICIONES: Suteryh, 20 puntos; Independiente CD y Villa Rosa, 19; Atlético Monte Hermoso, 17; Progreso, 13; Independiente CP y Ferroviario, 12; San Martín, 11; Almaceneros, 9; Ventana y Alumni, 7; Pelota, 6; Porteño, 5; Divisorio y Alem, 1. (14-05-23).