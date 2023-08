Hoy se cumple el primer PASO electoral / LA DORREGO transmitirá desde las 17

Este año es muy importante para Argentina porque en las elecciones se define quién estará al mando del país durante los próximos cuatro años. Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) serán hoy, 13 de agosto, y las elecciones generales nacionales el 22 de octubre. En caso de haber balotaje, será el 19 de noviembre.

Durante los meses del año que transcurrieron, hubo votaciones provinciales en 18 jurisdicciones, debido a su decisión de desdoblar los comicios. Pero en las elecciones del 13 de agosto y el 22 de octubre todo el país deberá concurrir a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, 43 representantes del Parlasur, 130 diputados y 24 senadores.

En nuestro distrito, además, se elegirá al sucesor del intendente Raúl Reyes. Hay cuatro listas, dos de ellas en representación de Unión por la Patria.

¿Qué se define en las PASO 2023?

En las PASO se definen, principalmente, dos cosas: las internas de las coaliciones políticas y las fuerzas políticas que se podrán presentar en las elecciones generales nacionales del 22 de octubre.

Las PASO son un mecanismo electoral establecido por ley en 2009, que sirve para que los electores definan las listas de los precandidatos de cada alianza política o frente electoral que luego competirán en las elecciones generales.

Además, establece un piso mínimo de votos para que las fuerzas políticas puedan presentarse en octubre. Para poder continuar en carrera hacia los comicios nacionales, los frentes políticos deben superar el 1,5% de los votos válidos. De lo contrario, no podrán competir en las elecciones nacionales.

¿Es obligatorio votar en las PASO 2023?

Sí. El voto en Argentina es universal, libre, secreto y obligatorio. Es decir, todas las personas que estén habilitadas para votar deben hacerlo, ya que se trata de un derecho y una obligación constitucional.

A pesar de ello, la legislación también establece algunas excepciones. En primer lugar, el voto no es obligatorio para los jóvenes de 16 y 17 años, y para las personas mayores de 70 años. Tampoco deben justificar su ausencia en las PASO.

Por otra parte, hay otros grupos, establecidos por ley, que están exceptuados de votar, pero que sí deben justificar su ausencia en las PASO ante la Justicia Electoral:

*Quienes estén a más de 500 kilómetros del lugar de votación y tener una justificación válida que impida el traslado.

*Quienes estén enfermos o imposibilitados de ejercer el sufragio por motivos de fuerza mayor. En este caso también se debe presentar una justificación.

*Quienes formen parte de organismos o empresas de servicios públicos que cumplan funciones durante el día de la elección.

*Jueces o auxiliares que estén en funciones durante la elección.

¿Cómo justificar la ausencia en las PASO 2023?

Para justificar la ausencia en las PASO, las personas que no se presenten a votar deberán concurrir con su documento cívico a la comisaría más próxima del lugar en el que se encuentre, y allí pedir una certificación escrita que justifique su imposibilidad de sufragar.

Luego tendrán que presentar el justificativo para evitar posibles sanciones económicas y la imposibilidad de realizar trámites ante organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en todo un año.

Para esto se debe realizar una consulta a través de Internet y enviar los documentos que corroboren el motivo de fuerza mayor que les impidió emitir el sufragio. Cuentan con 60 días desde las elecciones para presentar el formulario ante la Justicia Electoral, ya que en caso contrario la multa se adherirá automáticamente en el Registro de Infractores de cada persona.

¿De cuánto es la multa por no votar en las PASO?

Según consta en el artículo 125 de la Constitución Nacional, “se impondrá una multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 y menor de 70 años que dejaré de emitir su voto y no justifique su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección”.

El monto de la multa varía de acuerdo a la cantidad de infracciones. En consecuencia, las multas por no votar son las siguientes:

– Si el elector no tiene infracciones previas sin regularizar: $50;

– Si el elector tiene 1 infracción previa sin regularizar: $100;

– Si el elector tiene 2 infracciones previas sin regularizar: $200;

– Si el elector tiene 3 infracciones previas sin regularizar: $400;

– Si el elector tiene 4 o más infracciones previas sin regularizar: $500.

Cabe destacar que aquellos ciudadanos y ciudadanas que no abonen esa multa quedarán registrados como infractores.

¿Con qué documento puedo votar en las PASO 2023?

Los documentos habilitados para votar en las PASO 2023 son:

*Libreta de enrolamiento/libreta cívica

*DNI libreta verde

*DNI libreta celeste

*Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”.

*DNI tarjeta

Por otra parte, es importante señalar que se debe votar con el documento cívico que figura en el padrón electoral, o con una versión posterior del mismo. Si se concurre a votar con un documento anterior al que consta en el padrón no se podrá emitir el voto. Además, el DNI en el celular no es válido para votar.

Tampoco se puede votar con una constancia de DNI en trámite. No se considera probatorio de la identidad ningún comprobante de documento en trámite. (13-08-23).