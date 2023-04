Hechos y Protagonistas del Pago Chico: El «Vasco» Carriquiri

Por Fabián Barda

En 1960, el Oriente Fútbol Club logra el Torneo Oficial de la Liga Tresarroyense de Fútbol. Será esa temporada la anteúltima en que los equipos del partido de Dorrego militen en “La Colombia Chica”.

“Los Orientales” venían, al menos una de sus mitades, con el sabor del triunfo de dos torneos consecutivas ganados por El Quequén en 1958 / 1959 y la hazaña del Sub Campeonato Argentino, en épica final definida por penales ante el Atlético Tucumán, pero inaugura la década el torneo logrado por “El Oriente”.

El plantel contaba con figuras de renombre, como Juan Carlos “Cacho” Giménez y Julio Cozzi que habían integrado la Selección Nacional, el símbolo de Oriente, “Rulo” Grande, Calacho, Ramajo, D´angelo, Iacuzzi, Fernández Real, Romero, Sayago, Balay, Espejo y Martínez.

Otra de la figuras fue el “Vasco”, Rubén José Carriquiri. Nacido en Berisso en 1928, debuta en Estudiantes de La Plata en el año ’48, dentro del contexto de la famosa huelga de futbolistas. Actuó hasta 1953, cuando el club fue intervenido y se desprendió de muchos de sus valores. Al año siguiente se incorporó a Tigre, pero su paso por el conjunto de Victoria fue breve al retornar al Pincha en el ’54 donde jugó hasta el ’59, pasando en 1960 al Oriente Fútbol Club.

Jugó 116 partidos con la camiseta “albiroja” y siete con la de “los Matadores de Víctoria”.

Según manifestó alguna vez: «El partido más recordado por mí se jugó en Rosario, contra Central. Si bien perdimos, en el diario “El Día” de La Plata me calificaron con 10 puntos. Fue la primera vez que otorgaron el máximo puntaje. Otro encuentro que no olvido fue ante Racing, cuando quedamos con siete jugadores y el “Beto” Infante tuvo que ir al arco. Jugamos bien, pero nos ganaron 2 a 1. Una gran alegría es que en mis 116 partidos en el club no me hayan expulsado ni una vez. El fútbol, y Estudiantes, me dieron amigos y muchas cosas más».

Era un defensor de élite en momentos en que en fútbol argentino jugaban en la defensa valores como Pedro Delacha en Racing, Alfredo Pérez en River, Juan Colman en Boca y Rubén Navarro en Independiente, entre otros.

Cumplido su ciclo en el Estudiantes de sus amores, llegó a Oriente, entró en la historia grande del Club y el recuerdo de su indudable calidad futbolística aún perdura en la ciudad surgida en tierras de Ramón Santamarina. (Fuente Ecos de mi Ciudad). (07-04-23).